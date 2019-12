Los depósitos en pesos subieron en noviembre 3,4% intermensual y los nominados en dólares cayeron 3%

Los depósitos del sistema financiero cerraron noviembre con un aumento nominal de 3,4% respecto del mes previo, al sumar un total de $4.679.940 millones, mientras que los nominados en dólares cayeron 3% en igual período, en US$ 20.806 millones, según un informe elaborado por First Capital Group en base a datos del Banco Central.



Al desagregar los depósitos totales por tipo de moneda, los nominados en pesos cerraron el mes en $3.434.484 millones, lo que significó un aumento nominal de 5,9% respecto a octubre y un crecimiento de 17% respecto del mismo mes de 2018.



Por su parte, los depósitos en dólares cayeron 3% respecto al mes previo y 35% interanual al cerrar noviembre en US$ 20.806 millones.



En cuanto a los depósitos del sector privado, en relación al mes anterior, aumentaron 3,1%, cerrando el mes en $3.658.860 millones, con una evolución de 23,5% en términos interanuales.



Dentro de este último sector, los depósitos realizados vía plazos fijos en moneda nacional, aumentaron 5,6% respecto a octubre.



“Los depósitos, que estaban cayendo fuertemente en octubre y principio de noviembre, comenzaron a revertir esa tendencia declinante a fin de noviembre", dijo Cristian Traut, corporate Finance Manager de First Capital Group en un comunicado de prensa.



"Si bien el promedio de 30 días muestra una caída, lo importante es ver como cierran el mes, y en la comparación se ve que la tendencia es a la suba desde que instaló el cepo”, completó.