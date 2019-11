Los errores de Evo Morales y la sugerencia de Kaliman

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Antes de que se exiliara en México y denunciara un golpe de Estado, Evo Morales ya había gastado parte de su prestigio al no respetar un referendo de 2016 que había rechazado su postulación para un cuarto periodo consecutivo.



Sin embargo, el Tribunal Constitucional habilitó luego a líder del Movimiento al Socialismo (MAS), que triunfó en la primera vuelta de los comicios del pasado 20 de octubre en medio de denuncias opositoras de fraude.



Un día después se iniciaron varias protestas en distintas regiones de Bolivia, y la policía se amotinó contra el ahora ex mandatario.



A pedido de Morales, la Organización de Estados Americanos (OEA) constató que las elecciones estaban viciadas de irregularidades, por lo que el presidente boliviano las anuló y convocó a una nuevos comicios.



Sin embargo, y a pesar de que su tercer mandato terminaba el 22 de enero de 2020, Morales renunció a la presidencia tras recibir una sugerencia de parte del ex jefe de las fuerzas armadas, el general Williams Kaliman, otrora amigo del ex jefe de Estado.



Aquí está, tal vez, una de las claves de todo este asunto. ¿Hubo un golpe de Estado de la derecha en Bolivia, como sostienen varios políticos y analistas?



Kaliman dijo que la insinuación de renunciar que le hizo a Morales, para pacificar el país, estuvo enmarcada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de las fuerzas armadas bolivianas.



El inciso B de esta norma señala: "Analizar las situaciones conflictivas internas y externas, para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas".



Pero la dimisión de Morales estuvo acompañada por otros episodios de violencia, entre los que figuran lo ocurrido al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, y su hermano, quienes fueron secuestrados, atados a un árbol y obligados a renunciar.



También habían sido tomados de rehenes los familiares de un grupo de funcionarios, a muchos de los cuales les quemaron sus casas. Varias mujeres indígenas denunciaron, además,que recibieron humillaciones de todo tipo, entre otros hechos lamentables.



"Esto es peor que un golpe de Estado. Estamos asistiendo a una descomposición social en vísperas de una guerra civil", dijo a Télam Noberto Consani, director del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), dependiente de la Universidad Nacional de La Plata.



El analista opinó que "es como si el pasado volviera con fuerza a Bolivia", un país donde hubo más de 180 golpes de Estado.



"El problema de América Latina es que hay una clase dirigente que no entiende la República", afirmó.



También la Central Obrera Boliviana (COB) le pidió a Morales que se alejara de la presidencia, con el fin de pacificar el país.



Durante casi 14 años de gobierno, Morales cosechó muchos éxitos en materia económica, a tal punto que se hablaba del "milagro boliviano", ya que el país andino crecía a un ritmo anual del 4,9% por ciento, mucho mayor que Estados Unidos y el resto de los países latinoamericanos, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Una de las claves de su éxito fue la nacionalización de los hidrocarburos en 2006.



Además mejoró la distribución del ingreso, ascendiendo a un nivel comparable con el resto de los países de la región.



Según sus críticos, los años fueron modificando la personalidad de Morales, hasta convertirlo en un hombre con un marcado autoritarismo y una inocultable ansiedad de perpetuarse en el poder.



Después de que se asilara en México, la legisladora opositora Jeanina Áñez se autoproclamó presidenta interina en una sesión legislativa sin quórum.



Añez aseguró luego que si Morales regresa al país, deberá responder ante la justicia por las irregularidades que hubo durante la elección del 20 de octubre.



"Nosotros vamos a exigir que la justicia boliviana haga su trabajo, no que haga una persecución política que es lo que hemos venido sufriendo durante 14 años, judicialización de la política y politización de la justicia", afirmó.



Más allá de la incertidumbre que sigue sufriendo Bolivia, ayer murieron por lo menos ocho personas durante una represión policial y militar en Cochabamba, y persisten las dudas sobre las causas que provocaron el alejamiento del presidente boliviano, un aliado inestimable de su par venezolano, Nicolás Maduro.



Cuando se analizan los hechos, resulta inadmisible que el general Kaliman le haya sugerido de la noche a la mañana la renuncia a Morales, teniendo en cuenta la personalidad combativa del ex mandatario.



¿Qué pasó entonces en esa reunión? En realidad, muchos creen que el ex jefe castrense no le recomienda su dimisión, sino que se la exige. ¿Cómo juzgará la historia a Kaliman?