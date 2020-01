Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocará en marzo en el Malvinas Argentinas

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña a Carlos “El Indio” Solari, se presentará el próximo 7 de marzo en el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.



Así lo anunciaron a través de sus redes sociales varios de sus integrantes y hasta el propio Indio Solari, quien sin embargo no dio pistas si participará del show, tal como lo hizo el pasado 30 de noviembre, el anterior show de la banda, en el mismo reducto, a través de un video.



En aquella ocasión, el grupo había celebrado un concierto para recaudar fondos para el baterista Martín Carrizo, quien necesitaba viajar a Estados Unidos para tratar una enfermedad neurológica, y Solari había aparecido en una pantalla para poner su voz a las canciones “Nuestro amo juega al esclavo” y “Un ángel para tu soledad”, dos clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.



El éxito de público de ese concierto, en donde también estuvieron como invitados el ex Redondos Sergio Dawi y Lito Vitale, impulsó al grupo a realizar esta nueva función



Aunque esta vez no se confirmó la alineación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se descuenta que contará con los mismos integrantes.



La formación cuenta con Baltasar Comotto y Gaspar Benegas, en guitarras y voces; Fernando Nalé, en bajo; Martín de Pas, en batería; Pablo Sbaraglia, en teclados y voz; Sergio Colombo, en saxo y voz; Miguel Tallarita, en trompeta; y Luciana Palacios, en coros.