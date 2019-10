Los granos cayeron en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio de los principales granos cayeron hoy en el mercado de Chicago debido a la toma de ganancias por parte de los operadores tras varios días con cotizaciones al alza. El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,69% (US$ 2,4) hasta los US$ 343,2 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo en 0,68% (US$ 2,4) para concluir la jornada a US$ 348,5 la tonelada. Los fundamentos de la caída radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, tras sendas subas del commodity. Asimismo, la caída en la cotización también respondió a la "cautela" del mercado en cuanto a las negociaciones entre los Estados Unidos y China por el conflicto comercial que mantienen desde hace más de un año y que en los últimos días se alcanzó una suerte de tregua después que Trump anunciara la suspensión de nuevos aumentos arancelarios a los productos procedentes del gigante asiátilco. "La cautela acerca del posible acuerdo comercial con China presiona los precios ligeramente a la baja, luego de la euforia que se vivió la semana previa respecto a este tema", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago. La harina acompañó la baja del poroto, con una caída del 0,99% (US$ 3,4) hasta los US$ 339,3 la tonelada, mientras que el aceite subió 1,30% (US$ 8,6) para concluir la jornada a US$ 669,9 la tonelada. Por su parte, el trigo se retrajo 0,79% (US$ 1,5) y cerró la sesión a US$ 186,3 la tonelada por toma de ganancias y ante "una fuerte competencia en cuanto a los mercados de exportación del cereal", indicó la BCR. Por último, el maíz retrocedió 1,14% (US$ 1,8) y se ubicó en US$ 154,8 la tonelada, producto de ventas técnicas, sumado a las condiciones climáticas secas en las áreas productivas del medio oeste de Estados Unidos que "podrían aumentar el ritmo de cosecha de los cultivos".