Los granos cerraron con altibajos en Chicago

La falta de noticias sobre las negociaciones entre China y Estados Unidos por la guerra comercial que ambas potencias mantienen hizo retroceder el valor de la soja casi US$ 1, mientras que el retraso en la cosecha de maíz impulsó el precio del cereal.



El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,27% (US$ 0,92) hasta US$ 337,40 la tonelada, a la vez que de enero lo hizo por 0,21% (US$ 0,73) para concluir la jornada a US$ 343 la tonelada.



Los fundamentos de la caída radicaron en el avance de la cosecha norteamericana y la falta de noticias sobre las negociaciones llevadas a cabo por Estados Unidos y China para ponerle fin a la guerra comercial que ya lleva más de un año.



"El progreso anunciado en las negociaciones durante el correr del mes, alimentó las esperanzas sobre una mayor demanda de soja de China a Estados Unidos., aunque el mercado sigue esperando mayores detalles", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre Chicago.



La harina acompañó la tendencia bajista del poroto, con una retroceso de 0,32% (US$ 1,1) hasta US$ 334 la tonelada, mientras que el aceite exhibió un aumentó de 0,71% (US$ 4,85) para posicionarse en US$ 683,42 la tonelada.



Por su parte, el maíz ganó 0,58% (US$ 0,89) para posicionarse en US$ 152,06 la tonelada, debido a un retraso considerable en cosecha del cereal en Estados Unidos.



El Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) informó ayer que la cosecha de maíz se ubicaba 41%, muy por debajo del promedio de cinco años de 61%.



Sumó presión alcista pronósticos de tiempo inestable en las zonas productoras que se encuentran en plena cosecha.



Por último, el trigo cayó 0,04% (US$ 0,09) y se posicionó en US$ 187,94 la tonelada por buenas condiciones productivas en los Estados Unidos y poca competitividad externa del cereal de ese país.



"El mercado se mantuvo atento a una licitación de compra del principal importador mundial, Egipto, en la cual el trigo estadounidense se mantuvo poco competitivo y no se ofreció en la licitación", informó la BCR.