La sección de política nacional vuelve a poner la atención en la figura de Virginia Gallardo, flamante diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, y la familia de Ricardo Fort. El vínculo con Marta y Felipe Fort sigue siendo tenso, luego de que la exvedette utilizara la imagen de “El Comandante” en un posteo de campaña electoral.

César Carozza, abogado de los hijos de Fort, explicó en Intrusos (América) que la familia se sintió sorprendida por la publicación: “Acá están usando la imagen de Ricardo por algo que los hijos no consintieron. No hay ninguna fecha especial que justifique la publicación, ni para su cumpleaños ni para su fallecimiento. Esto es una campaña política que amerita una dosis de seriedad diferente”, detalló.

El letrado aclaró que la familia no pedirá carta documento ni cobrará un caché, pero consideró que la maniobra de Gallardo fue “utilizar la imagen de Ricardo para obtener adeptos y poder decir ‘yo estuve en la vida de Ricardo y fui una de las personas importantes, vótenme’”.

Según los panelistas de Intrusos, la publicación generó un impacto masivo en redes sociales: “De doscientos comentarios que ella podía tener, ahora tenía cien mil en un posteo”, comentó Paula Varela, destacando que parte del público asocia a Gallardo con su paso mediático junto a Fort.

Desde el entorno de la diputada, se defendió la estrategia como una maniobra válida dentro de la campaña. Sin embargo, para la familia, se trató de un uso circunstancial y ajeno a un homenaje sincero. Adrián Pallares señaló que la exposición mediática responde a su popularidad previa y que este fenómeno ocurre con otros candidatos, mientras que Rodrigo Lussich añadió: “Ningún candidato a diputado o senador llegó a ese lugar solamente por presentar proyectos”.

Paula Varela concluyó que la publicación fue efectiva como campaña, logrando instalar a Gallardo en el debate público y reforzando su imagen frente a críticas anteriores sobre su relación con Ricardo Fort.