Los independentistas no ceden y mantienen bloqueo a gobierno de coalición en España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyos votos son decisivos para facilitar el gobierno de coalición pactado entre los socialistas y la izquierda en España, ratificaron hoy que mantendrán una posición de bloqueo hasta que se abandone la "vía represiva" para enfrentar el "conflicto político" con Cataluña.



Ante esa exigencia, el presidente del gobierno español y aspirante a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, respondió casi de inmediato que su partido y Unidas Podemos "son los únicos" a nivel nacional que "apuestan por el diálogo", pero "dentro de la legalidad".



La primera reunión de acercamiento entre el equipo negociador socialista y los independentistas no permitió romper el muro del bloqueo, aunque existe una ventana abierta para que ERC se abstenga, después de que ambas partes "coincidieron en la necesidad de seguir manteniendo contactos".



En el encuentro que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados de Madrid y que duró apenas 50 minutos, el vocero parlamentario de ERC Gabriel Rufián reiteró a su par del Partido Socialista (PSOE), Adriana Lastra, que la condición para una abstención es que se forme una "mesa de negociación".



"La posición del Grupo Republicano sigue siendo 'no' a una eventual investidura de Pedro Sánchez, ya que durante la conversación no ha habido ningún indicio de que el Partido Socialista vaya a abandonar la vía represiva para enfrentar el conflicto político existente entre Cataluña y el Estado", dijeron los independentistas en un comunicado tras la esperada reunión.



"Sin estas garantías, no podrá haber en ningún caso un replanteamiento de la postura" en la investidura de Sánchez, advirtió ERC.



El partido liderado desde la prisión por el ex vicepresidente Oriol Junqueras -condenado a 13 años de cárcel por su papel en el fallido proceso de secesión de 2017- asegura que su apuesta es "la resolución política del conflicto a través de una mesa de negociación".



También abogan por "avanzar en materias sociales urgentes bloqueadas en el Congreso y en el Parlamento de Cataluña", y esperar que el primer encuentro con el PSOE sea la "antesala" de otros, tras subrayar el clima de "absoluta cordialidad" durante la reunión.



Tras la reunión ente el PSOE y ERC, Sánchez hizo sus primeras declaraciones desde que se anunció el pacto para un gobierno de coalición con UP, y defendió que ambos partidos son los únicos a nivel nacional que "apuestan por el diálogo dentro de la Constitución" para resolver el conflicto de Cataluña.



"Aquellos que se oponen a un gobierno progresista del PSOE y UP nos tendrán que explicar qué alternativa proponen", dijo Sánchez en conferencia de prensa en el Palacio de La Moncloa, junto al presidente electo del Consejo Europeo, el belga Charles Michel.



Sánchez no quería depender de los independentistas, pero la aritmética parlamentaria los hace necesarios ante el veto de los partidos de la derecha, Partido Popular (PP) y Ciudadanos, y los ultraderechistas de Vox.



La fórmula PSOE-UP, podría contar con el apoyo de los nacionalistas vascos del PNV, de Más País y otros grupos pequeños regionales, puesto que sumaría 169 escaños. La mayoría absoluta está fijada en 170 escaños, con lo que le hace falta un voto a favor en primera votación, o una abstención en la segunda. Y ERC, con 13 escaños, es el único que podría facilitarlo.