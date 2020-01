Los museos se aggiornan y suman más superficie: los nuevos espacios que se inaugurarán en el 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una decena de museos de arte serán inaugurados a lo largo del 2020 en todo el mundo, de Beijing a Berlín y de Viena a Oslo, en una apuesta por aggiornar y mostrar nuevas facetas de una institución centenaria, ya sea a través del cruce de disciplinas, para resaltar el arte local de una región, como santuarios de grandes maestros o en busca de mostrar el impacto de las nuevas tecnologías en la creatividad actual.



Lejos de los pronósticos demoledores de principio de siglo XX que hablaban de mausoleos o cementerios, tal como habían anunciado en su momento Theodor Adorno, Filippo Marinetti o Jean Cocteau, los museos siguen redefiniéndose para atraer nuevos públicos, tanto en grandes capitales o alejados en centros provinciales de distintos países del mundo, reimaginando antiguos espacios, contratando a arquitectos estrella o sumando metros -y por ende obras- a construcciones edilicias existentes.



Las flamantes construcciones desmontan, de algún modo, aquella idea de museo como espacio de relatos canónicos, para explorar nuevas formas de contar historias y experimentar así narraciones más fluidas para el público, buscando un delicado equilibrio entre pasado y futuro, en un mundo globalizado.



A continuación, algunos de los más destacados que se inaugurarán o sumarán espacio durante el 2020.







1.



La artista argentina Amalia Ulman será una de las protagonistas de la inauguración del Museo X, que abrirá sus puertas el 17 de marzo en Beijing, enfocado en el futuro, el arte joven y los artistas post-internet. El coleccionista y millenial Michael Xufu Huang es el fundador de este espacio de 2500 metros cuadrados cuya primera exposición será “¿Cómo empezamos?”, un itinerario para indagar en el vínculo entre la era digital, los nuevos medios de comunicación y las tecnologías de vanguardia. Ulman, una de las participantes en la muestra, cobró reconocimiento internacional con su proyecto “Excellences and Perfections”, que consistió en inventar un falso usuario de Instagram, donde relataba las vivencias de una veinteañera que buscaba triunfar en Los Angeles. Una “obra de arte” que duró seis meses, en el año 2014, y que la llevó a ganar miles de seguidores. Además, el nuevo edificio organizará el Premio Trienal del X Museo, con un jurado que integrarán el curador Hans Ulrich Obrist; la directora de MoMA PS1, Kate Fowle y otras figuras de la escena internacional.







2.



El Museo de Bellas Artes de Houston, en Estados Unidos, inaugura el 1 de noviembre de 2020 un nuevo edificio aledaño, bautizado Kinder Building, que aumentará su espacio expositivo en un 75 por ciento. Esta expansión no sólo convertirá al complejo en el mayor proyecto cultural de América del Norte, con 60.000 metros cuadrados, sino que además le permitirá al museo enfocar su narrativa sobre la historia del arte latinoamericano, así como sobre fotografía internacional,incluyendo también la de países de Latinoamérica.



Además planean inauguran siete obras site specific en el campus del museo, de artistas como el venezolano Carlos Cruz-Diez, Olafur Eliasson o el chino Ai Weiwei, que servirán como portales que conectarán la nueva estructura.



"Cuando abramos al público el nuevo edificio Nancy and Rich Kinder Building, el 1 de noviembre de 2020, daremos la bienvenida a los visitantes a un amplio y bellamente diseñado complejo de edificios y jardines, revelando una colección internacional que nunca antes habíamos podido exhibir con tal amplitud y profundidad", declaró el director del museo, Gary Tinterow sobre el proyecto que demandó 470 millones de dólares.







3.



En el paseo marítimo de la ciudad de Oslo abrirá sus puertas a mediados de 2020 el Munchmuseet, en lo que será uno de los museos más grandes del mundo dedicado a un solo artista: Edvard Munch. En el nuevo edificio, cuya impresionante fachada está cubierta de aluminio perforado, habrá once salas expositivas a lo largo de siete pisos y un total de 26.000 metros cuadrados. El público podrá así explorar gran parte de las 28 mil obras que el autor de “El grito” donó a la ciudad de Oslo cuando los nazis invadieron Noruega. Se trata de más de la mitad de toda la obra del artista, entre cuadernos, pinturas, bocetos y fotografías. Cuatro exposiciones permanentes y otras tantas temporarias, con artistas noruegos e internacionales, conformarán la programación.







4.



El 21 de marzo de 2020 abrirá sus puertas en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el museo HEM, un impactante edificio de 16 mil metros cuadrados -diseñado por el ganador del Premio Pritzker Tadao Andorio-, que buscará celebrar la cultura regional y convertirse en puerta de entrada internacional al patrimonio cantonés. El museo reunirá la colección privada de la familia local HEM, dueños de una colección de 400 obras de artistas como Pablo Picasso, Alexander Calder, Andy Warhol, Anish Kapoor, Damien Hirst, Yayoi Kusama y de numerosos creadores de China como Qi Baishi, Chang Dai-Chien y Zao Wou-Ki. “Queremos crear una oferta única que realmente pueda diferenciar a HEM y definir nuestra propia voz en el vasto panorama de las instituciones culturales globales”, señaló Shao Shu, director del HEM.







5.



En el Distrito Cultural de West Kowloon de Hong Kong, abrirá sus puertas el museo M+, una superficie de 65.000 metros cuadrados,dedicados a coleccionar, exhibir e interpretar el arte visual, el diseño y la arquitectura de Hong Kong. “La idea es encontrar un equilibrio entre lo local y lo internacional para así definir una voz distintiva e innovadora para el siglo XXI”, anunciaron. La exposición inaugural reunirá las obras de los artistas seleccionados al Premio Sigg. El coleccionista suizo Uli Sigg es el dueño de una canónica colección de arte chino y ha realizado una donación de 1500 obras al acervo del flamante museo. “Como institución global con firmes raíces en nuestra región, M+ se compromete a enriquecer los diálogos artísticos que aquí tienen lugar y a ampliarlos internacionalmente”, dijo su directora Suhanya Raffel.







6. El New Museum de Australia Occidental, en la ciudad de Perth, abrirá sus puertas en noviembre de 2020, concebido como una “colección de historias” de la región, su pueblo y su geografía. Esta colección estatal buscará presentar a través de nuevas e innovadoras exposiciones reunir una mezcla de objetos significativos y fascinantes -meteoritos, esqueletos de ballenas, plantas- enmarcados en tres grandes temáticas: “celebrando la diversidad”, “descubriendo Australia Occidental” y “explorando el mundo”. "Este es nuestro corazón, nuestro país, nuestro espíritu", adelantan desde la institución. La exposición inaugural estará dedicada a la cultura y arte aborigen australiano.



.



7.



Veinte mil objetos de Asia, África, América y Oceanía conformarán la colección del Foro Humboldt de Berlín, que abrirá sus puertas en septiembre de este año, en la capital alemana, en una apuesta a la conjunción entre cultura y naturaleza. Siete años de construcción demandó el nuevo edificio donde los visitantes podrán explorar exposiciones de diferentes procedencias, así como las colecciones de los museos estatales de la capital alemana.







8.



El Museo Albertina de Viena -una de las más extensas colecciones gráficas del mundo- inaugura el 12 de marzo de 2020 su segunda sede en la ciudad: el Albertina Modern, que funcionará en el antiguo pero remodelado edificio Künstlerhaus, unos 2500 metros cuadrados que permitirá exhibir parte de su extensa colección de 60 mil obras, de cinco mil artistas. “El inicio. El arte en Viena de 1945 a 1980” será la exposición inaugural. Dirigido por Klaus Albrecht Schröder, el Albertina Modern buscará revitalizar el arte contemporáneo de la región.