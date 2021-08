Los niños opinan: regalos para el domingo y lo que esperan tras la pandemia

Si dos años en la vida de un adulto son significativos, lo son mucho más en las cortas existencias de los niños que vieron cambiar al mundo desde la irrupción de la pandemia de coronavirus. Este diario entrevistó a chicos de diferentes edades que contaron su sentir con respecto a la pandemia y qué regalo esperan para el Día de las Infancias.

Cumpliendo con los protocolos necesarios para prevenir la propagación del Covid, DIARIO HUARPE entrevistó a cinco chicos cuyas edades van desde los 5 a los 7 años. Todos demostraron saber qué es la pandemia y coincidieron en que añoran las juntadas con amigos.

El menor de los entrevistados fue Joaquín Llanos Sánchez, de 5 años. El pequeño capitalino contó lo que sabe del coronavirus: "Pandemia es cuando tenés coronavirus, que es una enfermedad que la gente se pone mal. Todos le tienen miedo", aseguró el niño.

"Vamos a cuidarnos más, con más hábitos de higiene y con distancia, pero vamos a volver a darnos abrazos besos y darnos la mano", Laureano Laciar Ríos - 11 años.

Luego agregó que en su casa todos se lavan las manos, "además usamos barbijo al salir porque es importante para que no entre el coronavirus por la boca", explicó el niño.

Sobre el regalo para su día, contó que no ha pedido nada en especial. "Me gusta todo lo que sirva para jugar", aseguró el nene que reparte sus días entre las clases en jardín y los juegos en casa que incluyen los infaltables "jueguitos" en la compu o el celular.

Joaquín explicó que el coronavirus es un bichito que te enferma.

Ante la pregunta de qué desea hacer cuando pase el Covid, Joaquín aseguró: "Quiero jugar con todos mis primos e ir a la plaza o al parque".

"El coronavirus es un bicho que no podemos ver, que es una enfermedad cuando llegás a casa tenés que lavarte las manos y ponerte alcohol, así estás limpio", Joaquín Llanos - 5 años.

Siguiendo en un orden ascendente de edades el siguiente entrevistado fue Felipe Montaña, de 7 años. Sobre la pandemia Feli explicó que "hay que echarse alcohol en gel y quedarse en casa porque si no podés tener coronavirus".

Felipe dijo que quiere volver a jugar en las plazas y parques.

Sobre cómo vivió la pandemia, el pequeño relató que disfrutó del tiempo en casa con su familia aunque extraña juntarse con sus amigos. Para el día de las Infancias Felipe pidió "un arquito y otros juguetes".

"Cuando pase la pandemia todo va a ser mejor porque en las juntadas no vamos a pensar que capaz que el otro tiene Covid o me tengo que poner el barbijo para cuidarme estar tranquilos", Luz María López Moya, 11 años.

Catalina Cuneo tiene 10 años y vive con su familia en Rivadavia. La niña expresó que sabe que la pandemia "es peligrosa, que daña a mucha gente y reconoció: "Tengo miedo de contagiarme, contagiar a mi familia y de cómo va a reaccionar mi cuerpo".

Catalina dijo que espera que la pandemia nos enseñe a cuidarnos mejor.

Luego la niña agregó que hubo algo bueno que le dejó este tiempo de pandemia, ya que pudo estar más tiempo en su casa porque sus padres trabajaron de manera remota y esto les dio más tiempo para compartir en familia.

Sobre el regalo para su día, Cata dijo que pidió un aro de luz "porque están muy de moda", además la niña pidió unos marcadores, ropa y algunos juguetes.

Luz María López Moya tiene 11 años y explicó que durante la pandemia estuvo "todo el día encerrada" en su casa de Santa Lucía, luego reconoció que "a veces me daba vergüenza salir porque "no sabía qué iban a decir los otros porque estaba saliendo".

Luz María explicó que gracias a las tareas virtuales aprendió a manejar mejor la compu.

Acerca de su regalo, la jovencita contó que le gustaría que "sea sorpresa o que me den la plata, así yo me puedo comprar algo que me guste o ropa no sé", aseguró sonriente.

Entre las cosas positivas que le dejó la pandemia la chica dijo que aprendió a manejar la computadora mejor y hacer la tarea de forma virtual.

"Cuando pase el Covid voy a ir al parque a jugar con mis amigos que hace mucho que no los veo extraño ir a la casa de mi primo". Felipe Montaña - 7 años.

Laureano Laciar Ríos tiene 11 años aseguró que aprendió muchas cosas desde la llegada de la pandemia. "Sé que hay que lavarse las manos, usar el barbijo y ponerse mucho alcohol, no tuve miedo me acostumbré", aseguró el muchacho.

Laureano aseguró que ya se acostumbró a usar barbijo y a lavarse las manos con regularidad.

El chico, hincha de Racing, contó que él pidió una pelota de fútbol para su día. Ante la pregunta de qué quiere hacer cuando termine la pandemia el jovencito aseguró que "espero poder compartir tiempo con todos sus compañeros en la escuela".

"Cuando pase el Covid creo que la gente se va a cuidar un poco más, va a aprender a lavarse más las manos, a no tocar tantas cosas a cuidarse más porque vamos a reflexionar con todos lo que nos ha pasado", Catalina Cuneo - 10 años.

Qué dicen los especialistas

Desde la Organización Mundial de la Salud y otras entidades relacionadas con la protección de la infancia, ya han comenzado a trabajar en cómo contener a los chicos en esta pandemia sin precedentes.

Los profesionales emitieron una serie de consejos con tips a tener en cuenta para ayudar a que los chicos puedan sobrellevar este tiempo de pandemia. Aquí una serie de recomendaciones publicadas por el sitio https://www.healthychildren.org/.

- Hable sobre los temores de los niños: Los niños confían en sus padres como fuente de seguridad, tanto física como emocional. Tranquilice a sus hijos; dígales que cuentan con ellos para ayudarlos y que su familia va a poder superar todo esto estando unida.

- Responda las preguntas sobre la pandemia de manera simple y honesta. Hable con los niños sobre cualquier noticia que los atemorice. Pueden hablar sobre la gente que se enferma, pero recuérdeles que cumpliendo las medidas de seguridad, como lavarse las manos, usar mascarillas y quedarse más en casa puede ayudar a que la familia se mantenga sana.

- Valide los sentimientos de su hijo. Por ejemplo, diga tranquilamente: “Veo que estás molesto porque en este momento no puedes quedarte en casa con tus amigos". Preguntas guía pueden ayudar a los niños mayores y a los adolescentes a resolver los problemas (“Sé que es decepcionante no poder hacer las cosas que hacías antes de la pandemia. ¿En qué otras formas puedes divertirte con tus amigos?

- Manténgase en contacto con sus seres queridos. Puede que los niños se preocupen por un abuelo o abuela que viva solo o un familiar o amigo con más riesgo de contraer Covid-19. ​Cuando no se pueden hacer visitas con distancia física que sean seguras,​​las videollamadas pueden ayudar a aliviar esa ansiedad.

- Dé el ejemplo de cómo manejar los sentimientos. Hable sobre cómo está manejando usted sus propios sentimientos (“Estoy preocupada por la abuela, ya que no puedo ir a visitarla. Pondré una alerta en mi teléfono para llamarla en la mañana y en la tarde hasta que sea seguro poder ir a verla").

- Avise a su hijo antes de salir de casa a trabajar o para hacer mandados. Con voz calma y tranquilizadora, dígale a dónde, cuánto tardará, cuándo regresará y que está tomando las medidas necesarias para cuidarse.

- Miren al futuro. Dígales que los científicos están trabajando muchísimo para descubrir cómo ayudar a las personas que se enferman y que las cosas van a mejorar.

- Ofrezca más abrazos y diga “te quiero" con más frecuencia.

- Mantenga rutinas saludables, incluyendo horarios de alimentación, un momento para hacer ejercicios y para el esparcimiento.