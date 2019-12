Los precios de los granos operaron en alza en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los precios de los granos operaron en alza en el mercado de Chicago, en un contexto en que la soja acumula seis ruedas consecutivas en alza, mientras que el trigo y el maíz revirtieron las bajas de ayer.



En el caso de la soja, los contratos pactados para marzo marcaron una suba de 1,47 dólares respecto a la víspera, en US$ 336,48 la tonelada.



“Los futuros de soja en Chicago cerraron con subas en la jornada, aumentando por sexta sesión consecutiva, por la esperanza de que Estados Unidos y China continúen progresando hacia un acuerdo comercial de primera fase”, señaló el informe diario de la Bolsa de Comercio de Rosario.



Según la entidad bursátil, el aumento podía haber sido mayor de no mediar un informe sectorial difundido hoy, en el que se dio cuenta sobre una ligera suba en los stocks finales mundiales para la campaña 2019/20 que no era esperada por los operadores.



En el caso del maíz, el contrato pactado para marzo marcó una suba de 49 centavos de dólar, al quedar en US$ 148,42 la tonelada.



En este grano repercutió el acuerdo comercial firmado por Estados Unidos, México y Canadá, en el que estos países acordaron cambios al entendimiento preliminar alcanzado el año pasado para reemplazar su pacto comercial regional existente.



Por último, los futuros de trigo cerraron la jornada con subas en Chicago, revirtiendo las pérdidas sobre el comienzo de la rueda, luego de que Departamento de Agricultura (USDA) pronosticara una caída en los stocks en Estados Unidos a un mínimo de cinco años.