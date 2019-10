Los precios de los granos operaron en baja en Chicago

Los precios de los granos operaron hoy en baja en el mercado de Chicago, por tomas de ganancias y a la espera de nuevos informes sobre el progreso de los cultivos en las zonas productoras de los Estados Unidos.



Los contratos de soja pactados para el mes en curso retrocedieron 0,08%, en US$ 342,91 la tonelada; el maíz cayó 0,95%, en US$ 152,45; y las contratos de trigo pactados para diciembre bajaron 1,64%, al quedar en US$ 194,56 la tonelada.



Los precios del trigo retrocedieron a causa de una “toma de ganancias, luego de tres jornadas consecutivas de subas sobre el final de la semana pasada. Las preocupaciones en torno a las condiciones en las que se desarrolla la campaña en Argentina y Australia, siguen brindando soporte a los precios”, describió un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.



En el caso del maíz, los precios cayeron por operaciones de ventas técnicas, y por la escasa demanda externa del suministro estadounidense.



A esto se sumó la difusión de partes meteorológicos con pronósticos de precipitaciones por debajo de lo normal en el Medio Oeste para las próximas dos semanas, que permitirían avanzar con las retrasadas tareas de cosecha.



Por último, la soja mostró mayoría de bajas en los distintos contratos, en una jornada en la que los operadores se mantuvieron expectantes del nuevo informe de Progreso de Cultivos que se publicará en las próximas horas.