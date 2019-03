Los pro y contra del lenguaje inclusivo según los sanjuaninos

En el marco del Congreso de la Lengua Española que se desarrolla en Córdoba, el lenguaje inclusivo fue uno de los temas que generó nuevamente debate por su posible inclusión en el diccionario de la Real Academia Española. El lenguaje inclusivo intenta erradicar el género de las palabras reemplazando las letras o/a en las terminaciones por la letra e. En ese marco, DIARIO HUARPE salió a las calles para consultarle a los sanjuaninos que piensan sobre el tema.

Algunas personas se mostraron a favor de la inclusión de esta clase de lenguaje y otros no, ambos sectores argumentaron su postura.

Kevin: “No es tan inclusivo como parece, hay una forzada inclusión sólo de mujeres, pero para mí tendría que ser más general para toda la sociedad o personas con discapacidad que no se ven contempladas”

.

En ese sentido, Agustina también habló sobre el cambio de paradigma y puso en contexto las marchas feministas “con el lenguaje inclusivo invisibiliza la verdadera ponderación del género femenino, creo que el todes va en contra del todas”.

Norma, quien es mamá comprendió a los jóvenes y apoyó el nuevo lenguaje “Creo que está bien, me parece que es una forma de expresión. Yo no lo usaría, porque ya estoy acostumbrada a este sistema, pero siento que para los jóvenes es una forma para contar lo que les pasa”.

Hay algunos entrevistados que le restaron importancia, por ejemplo Ulises dijo. “Creo que está bien y mal, cada uno tiene la libertad de expresarse como desea, yo lo uso para joder”.

Guido más reflexivo apuntó a una visión a futuro “es una manera de expresarse según cada personalidad, con este lenguaje tienen sentido de pertenencia, creo que en un futuro va a consolidarse”.

Micaela, quien está estudiante Letras, salió en defensa del lenguaje inclusivo “Hay que implementarlo, lo veo bien, responde a una necesidad real de la sociedad”.

La voz de los expertos

Por su parte, Belen Garay quien es profesora de Letras tuvo una visión ambigua “las personas que utilizan este lenguaje en su mayoría no comprenden a fondo la gramática, partiendo de esa base, puedo afirmar que cambian palabras que son incorrectas, es decir hacen su foco en el verbo y no en el sujeto. De todos modos, valoro el ingenio y que por el lenguaje breguen por la ideología que ellos creen apropiada”, además agregó “creo que la RAE no debería aceptarlo porque no responde a una verdadera necesidad social, no engloba a la mayoría”, concluyó.