Los profesionales de la salud están descontentos con la suspensión del aumento salarial

El gobierno de San Juan oficializó este miércoles que suspende el pago de los incrementos salariales a los empleados públicos hasta tanto mejore la situación financiera que provocó la pandemia por el coronavirus y los profesionales de la salud pusieron el grito en el cielo al considerar que la medida fue tomada de manera unilateral.

Al mismo tiempo aclararon que de no ser recibidos por el gobernador Sergio Uñac efectuarán medidas de fuerza.

“Es un despropósito esto que hace el gobierno de San Juan, en época de pandemia recortar el salario a los trabajadores de la salud. Para nosotros es un recorte de sueldo, no una suspensión de incrementos salariales como salieron a decir”, explicó Daniel Sanna, secretario general del Sindicato Médico.

Hay que recordar que en marzo, los estatales y el gobierno provincial acordaron un aumento de haberes dividido en tres etapas: 5,5% a partir de ese mismo mes, 3,5% desde mayo y 4,5% más con el sueldo de julio. El primero se aplicó sin problemas antes de que se desatara el drama de la pandemia, pero los otros dos han quedado congelados hasta nuevo aviso.

Sanna contó además que mantuvieron una reunión con las autoridades y en la ocasión les plantearon que “hay malestar en los empleados porque los equipos de protección personal no llegan en tiempo y forma”.

También apuntó que a esta difícil situación sanitaria que atraviesan, en San Juan, sólo el 20% de los empleados de la salud cobraron el bono de $20.000 del gobierno nacional “y sumado a esto le metemos el recorte de sueldo”.

A la hora de referirse a las medidas que puede tomar el sector, en medio de la pandemia por el coronavirus, Sanna, no dudó al decir que “nos hemos tomado una semana para pensar, pedimos una audiencia con el gobernador y si no tenemos respuesta vamos a anunciar medidas y por lo tanto la atención se verá afectada. Solamente exigimos que cumplan con los protocolos nacionales”.

Sobre este punto aclaró que en el Servicio de Maternidad del Hospital Rawson y el 107 no cuentan con los elementos necesarios para la atención y aclaró que, por este tema, ya han tenido una audiencia en la Subsecretaria de Trabajo.

Bono de $10.000

Sanna explicó que si bien les comunicaron de este bono de $10.000 que se pagaría en dos cuotas de $5.000, por ahora no hay una confirmación oficial al respecto.

“Nación anunció un bono de $20.000 en cuatro cuotas de $5.000 que todavía no se hace efectivo y que en San Juan alcanza al 20% de los empleados de salud. En San Juan el sistema de salud tiene más de 6.000 agentes. El plus provincial todavía no lo anuncian y eso viene a moderar algo, pero lo que nosotros pactamos en paritaria es diferente”.

Palabra oficial

Vale recordar que al oficializar la medida, la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, explicó que “la pandemia cambió las condiciones existentes que teníamos al momento de la negociación salarial y esto llevó al Estado a verse imposibilitado de cumplir los compromisos. Es por eso que convocamos al sector sindicar a que consienta la suspensión de los aumentos acordados para el mes de mayo y julio hasta tanto vuelva la situación a la normalidad. Sobre todo los niveles de recaudación que teníamos cuando hicimos la negociación”.

Además sentenció que “hoy vemos los números de la provincia en rojo, pero esto al mismo tiempo significa que hemos priorizado el cuidado de la salud de los sanjuaninos por encima de todo”.

Fuente: DIARIO HUARPE y Radio Amanecer.