Suspenden el aumento salarial para estatales de San Juan

El Gobierno de San Juan suspendió el aumento de sueldo a empleados públicos, tal como lo anunció DIARIO HUARPE días atrás. La noticia fue confirmada por el gobernador Sergio Uñac y los pormenores se conocerán este mediodía en una conferencia que dará la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López.

“Hoy anunciamos que el incremento de sueldos para empleados públicos está siendo suspendido, porque pretendemos cumplir con las obligaciones originales como el pago de certificados de obras e incluso el pago de los estatales”, dijo Uñac.

En marzo, los estatales y el gobierno provincial acordaron un aumento de haberes dividido en tres etapas: 5,5% a partir de ese mismo mes, 3,5% desde mayo y 4,5% más con el sueldo de julio. El primero se aplicó sin problemas antes de que se desatara el drama de la pandemia, pero los otros dos han quedado congelados hasta nuevo aviso.

Desde el gobierno anticiparon que era necesario buscar una opción ante la caída de la recaudación que, durante los últimos meses, viene siendo por encima del 30%. Sólo en el acumulado del primer cuatrimestre, la pérdida nominal llega nada menos que a $3.400 millones.

Desde el inició de la pandemia San Juan viene haciendo ajustes en distintas áreas para compensar el déficit fiscal y al mismo tiempo poder atender los gastos extras que supone combatir el coronavirus.

En este sentido hay que recordar que, entre las medidas que tomó el gobernador Uñac, está la reducción del 30% en el sueldo de la planta política y la reasignación de partidas que estaban reservadas para obra pública por un total de $4.000 millones.

Todo este dinero se destinó a engrosar los presupuestos de Salud y Desarrollo Humano.

¿Qué opinan los sindicalistas?

José "Pepe" Villa / UPCN

“Me enteré extraoficialmente, hemos tenido alguna charla con el gobierno pero nada más. Hoy no podemos reunirnos por el tema de la pandemia y eso es un problema. Que suspendan el incremento de sueldo y luego veremos qué hacer. A partir de lo que pasa en el país uno espera cualquier cosa, más allá del esfuerzo que sabemos hace la provincia para el pago de sueldos. Habrá que aguantar no es la primera vez y no será la última. Hoy nadie sabe cómo y cuándo terminará esto. De todas formas sabemos que esta noticia es muy difícil para los empleados públicos, no sabemos cuánto tiempo pueden aguantar así”.

Luis Lucero / UDAP

“A nadie le puede caer bien enterarse que le suspenden el incremento salarial, pero debemos entender que estamos en una pandemia y la pandemia es como una guerra. El Estado tiene todas las atribuciones de tomar para tomar esta medida, pero también es cierto que esta decisión ya estaba prevista y se veía que, más temprano o más tarde, tenía que tomarse. Esto no es un problema de San Juan solamente, sino de todo el país. En la actualidad hay provincias que todavía no cobran el mes de marzo. Lo único que espero ahora es que informen bien cuáles y dónde se hicieron los recortes. Si plantean ser solidarios que eso sea para todos los sectores”.