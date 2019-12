Los Pumas 7's le ganaron a Fiji, campeón olímpico y del circuito mundial, en Dubai

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El equipo argentino de rugby Los Pumas 7's sorprendió hoy tras ganarle a Fiji, último campeón olímpico y del circuito Mundial, por 24-21 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, por la primera etapa de la temporada 2019/20.



Con esta victoria, Los Pumas festejaron el pase a cuartos de final y su primer triunfo ante Fiji después de nueve derrotas al hilo. La última vez que los argentinos habían superado a los isleños fue en Vancouver 2017 (resultado 26-24). Por otra parte, hacía nueve años que Fiji no perdía en fase de grupo.



Los Pumas 7's, dirigidos por Santiago Gómez Cora, perdieron con Francia 12-10 en el debut de esta temporada pero superaron a Fiji y también a Japón (33-7), para quedar segundos en el Grupo A y clasificar a los cuartos de final del Seven.



Los tries argentinos contra los fijianos fueron de Rodrigo Etchart, Franco Sábato, Santiago Álvarez y Marcos Moroni, con conversiones de Santiago Mare y Álvarez.