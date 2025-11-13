Tras meses de negociaciones, el gobierno de Estados Unidos anunció que llegó a un acuerdo comercial con la Argentina cuyo objetivo “fortalecer y equilibrar la relación económica” entre ambos países para “profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversiones”.

“Este Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocas busca promover el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación”, explicó la Casa Blanca en un comunicado.

Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump planteó que el resultado “refleja la ambición y los valores compartidos por ambos países, y se apoya en medidas que Argentina ya implementó para modernizar su régimen de comercio e inversiones y promover condiciones recíprocas.

Acto seguido, el documento oficial de EE.UU. presentó los principales lineamientos que moldearán el entendimiento comercial y de inversiones entre ambos países.

Uno a uno, los puntos del acuerdo comercial