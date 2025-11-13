El proyecto sanjuanino “Hidracaps”, desarrollado por estudiantes de la EPET Nº 3 de Rawson, se consagró ganador del Concurso Industria Inspira 2025, organizado por Unión Industrial Argentina Joven. La iniciativa obtuvo el primer puesto entre 374 proyectos presentados por escuelas técnicas de toda la Argentina y fue distinguida durante la 31.ª Conferencia Anual Industrial que la Unión Industrial Argentina realiza en Buenos Aires.

El proyecto se destacó entre 376 proyectos en Industria Inspira y fue distinguido en Buenos Aires. (Gentileza)

El proyecto tuvo el propósito de dar origen a algo que genere impacto positivo al medio ambiente reduciendo el uso de plásticos. Los jóvenes sanjuaninos acompañados de sus docentes lograron desarrollar cápsulas de agua comestibles, algo que podría marcar un antes y un después en la forma en la que nos hidratamos.

La delegación sanjuanina estuvo acompañada por autoridades provinciales y referentes del sector industrial, entre ellos Hugo Goransky, representante de San Juan en la UIA, y la directora de Comercio e Industria, Rocío Cárdenas, quienes celebraron el logro junto a los estudiantes y destacaron el nivel técnico alcanzado por la escuela.

El Ministerio de Producción de San Juan facilitó el traslado de los jóvenes hacia la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la formación técnica y la articulación entre el sistema educativo y el entramado productivo. Desde la provincia, el ministro Gustavo Fernández felicitó al equipo ganador y definió a los estudiantes como “ejemplo de creatividad, innovación y una promesa para el futuro industrial de San Juan”.