Budín de limón: la receta clásica y fácil para preparar en casa

Este tradicional budín de limón se convirtió en un infaltable de la cocina casera por su aroma fresco, su miga esponjosa y su preparación rápida. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El budín de limón es una de las recetas preferidas de quienes buscan algo dulce y liviano. Foto: Gentileza

El budín de limón es una de las recetas preferidas de quienes buscan algo dulce, liviano y con un sabor que nunca falla. Ideal para acompañar el mate, el café de la mañana o como postre, este clásico de la pastelería hogareña se destaca por su frescura y textura suave. A continuación, compartimos la receta completa para prepararlo sin complicaciones.

Ingredientes para un budín de limón

  • 200 g de azúcar
  • 200 g de manteca a temperatura ambiente
  • 3 huevos
  • 250 g de harina leudante
  • Ralladura de 1 limón
  • Jugo de 1 limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Para el glaseado (opcional):
  • 1 taza de azúcar impalpable
  • 2 a 3 cucharadas de jugo de limón

Preparación paso a paso

  • Batir la manteca con el azúcar.

En un bowl, mezclar ambos ingredientes hasta obtener una crema suave y clara.

  • Agregar los huevos de a uno.

Integrar cada huevo antes de incorporar el siguiente para lograr una mezcla uniforme.

  • Sumar el limón.

Añadir la ralladura y el jugo de limón. Si se desea, agregar la esencia de vainilla.

  • Incorporar los secos.

Agregar la harina leudante tamizada junto con la pizca de sal. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea.

  • Volcar la mezcla en un molde.

Enmantecar y enharinar un molde tipo budinera y agregar la preparación.

  • Hornear.

Cocinar en horno precalentado a 170–180 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

Opcional: glaseado de limón.
Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta lograr una textura fluida. Verter sobre el budín ya frío para darle brillo y un sabor más intenso.

