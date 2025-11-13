Sociedad > Tomá nota
Budín de limón: la receta clásica y fácil para preparar en casa
POR REDACCIÓN
El budín de limón es una de las recetas preferidas de quienes buscan algo dulce, liviano y con un sabor que nunca falla. Ideal para acompañar el mate, el café de la mañana o como postre, este clásico de la pastelería hogareña se destaca por su frescura y textura suave. A continuación, compartimos la receta completa para prepararlo sin complicaciones.
Ingredientes para un budín de limón
- 200 g de azúcar
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 3 huevos
- 250 g de harina leudante
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
- Para el glaseado (opcional):
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2 a 3 cucharadas de jugo de limón
Preparación paso a paso
- Batir la manteca con el azúcar.
En un bowl, mezclar ambos ingredientes hasta obtener una crema suave y clara.
- Agregar los huevos de a uno.
Integrar cada huevo antes de incorporar el siguiente para lograr una mezcla uniforme.
- Sumar el limón.
Añadir la ralladura y el jugo de limón. Si se desea, agregar la esencia de vainilla.
- Incorporar los secos.
Agregar la harina leudante tamizada junto con la pizca de sal. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcar la mezcla en un molde.
Enmantecar y enharinar un molde tipo budinera y agregar la preparación.
- Hornear.
Cocinar en horno precalentado a 170–180 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.
Opcional: glaseado de limón.
Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta lograr una textura fluida. Verter sobre el budín ya frío para darle brillo y un sabor más intenso.
