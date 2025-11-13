Budín de limón: la receta clásica y fácil para preparar en casa

El budín de limón es una de las recetas preferidas de quienes buscan algo dulce, liviano y con un sabor que nunca falla. Ideal para acompañar el mate, el café de la mañana o como postre, este clásico de la pastelería hogareña se destaca por su frescura y textura suave. A continuación, compartimos la receta completa para prepararlo sin complicaciones.

Ingredientes para un budín de limón

200 g de azúcar

200 g de manteca a temperatura ambiente

3 huevos

250 g de harina leudante

Ralladura de 1 limón

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Para el glaseado (opcional):

1 taza de azúcar impalpable

2 a 3 cucharadas de jugo de limón

Preparación paso a paso

Batir la manteca con el azúcar.

En un bowl, mezclar ambos ingredientes hasta obtener una crema suave y clara.

Agregar los huevos de a uno.

Integrar cada huevo antes de incorporar el siguiente para lograr una mezcla uniforme.

Sumar el limón.

Añadir la ralladura y el jugo de limón. Si se desea, agregar la esencia de vainilla.

Incorporar los secos.

Agregar la harina leudante tamizada junto con la pizca de sal. Mezclar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea.

Volcar la mezcla en un molde.

Enmantecar y enharinar un molde tipo budinera y agregar la preparación.

Hornear.

Cocinar en horno precalentado a 170–180 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

Opcional: glaseado de limón.

Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta lograr una textura fluida. Verter sobre el budín ya frío para darle brillo y un sabor más intenso.