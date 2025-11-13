Huarpe Deportivo > Cupo asegurado
Mundial 2026: Francia se suma a los clasificados y ya son 29 los países que van
POR REDACCIÓN
Este jueves 13 de noviembre dejó un nuevo clasificado al Mundial de 2026, en el marco de una fecha FIFA cargada de definiciones en las distintas Eliminatorias continentales. Con la goleada por 4-0 de Francia a Ucrania, que incluyó un doblete de Kylian Mbappé, el conjunto dirigido por Didier Deschamps aseguró su pasaje y se sumó al listado de selecciones que estarán en la máxima cita del fútbol. Los galos, protagonistas de las últimas dos finales, vuelven a posicionarse como candidatos al título.
La jornada casi suma otro clasificado: Noruega estuvo a minutos de obtener su cupo directo, pero el triunfo de Italia contra Moldavia estiró la definición para la última fecha. Para superarlo, la Azzurra deberá descontar una amplia diferencia de gol —+11 contra +29— en la jornada final. En tanto, Portugal sufrió una inesperada derrota ante Irlanda como visitante y tampoco pudo sellar su clasificación, por lo que deberá esperar.
En África, la segunda ronda de Eliminatorias dejó sorpresas. Nigeria eliminó a Gabón, mientras que Camerún quedó afuera por un gol agónico de Congo, lo que generó impacto en el continente. Ambos vencedores se medirán en la final que definirá quién accede al Repechaje intercontinental.
La acción también se trasladó a Concacaf, donde Honduras y Jamaica podrían asegurarse su lugar en la próxima fecha, ya que se encuentran a un triunfo de clasificarse cuando restan dos jornadas para el final de la tercera ronda.
Con estos movimientos, el Mundial 2026 ya tiene 29 selecciones confirmadas, de un total de 48.
Todos los clasificados al Mundial 2026
Anfitriones
Estados Unidos
México
Canadá
Europa
Inglaterra (14 de octubre)
Francia (13 de noviembre)
Sudamérica
Argentina (25 de marzo)
Brasil (10 de junio)
Ecuador (10 de junio)
Uruguay (4 de septiembre)
Colombia (4 de septiembre)
Paraguay (4 de septiembre)
África
Argelia (9 de octubre)
Egipto (8 de octubre)
Marruecos (5 de septiembre)
Túnez (8 de septiembre)
Ghana (13 de octubre)
Cabo Verde (13 de octubre)
Sudáfrica (14 de octubre)
Senegal (14 de octubre)
Costa de Marfil (14 de octubre)
Asia
Australia (10 de junio)
Japón (20 de marzo)
Irán (25 de marzo)
Jordania (5 de junio)
Corea del Sur (5 de junio)
Uzbekistán (5 de junio)
Arabia Saudita (14 de octubre)
Oceanía
Nueva Zelanda (24 de marzo)
En diálogo exclusivo con San Juan en Noticias por Mitre 95.1, el Fiscal General electo Guillermo Baigorrí adelantó que su gestión estará marcada por la planificación, el diálogo institucional y la cercanía con la ciudadanía. “La Fiscalía tiene que estar del lado de la gente”, aseguró tras su designación por la Legislatura provincial.