La Dirección de Hidráulica de San Juan confirmó que cortará el suministro de agua a los regantes con deudas consideradas "incobrables". Esta acción, que se aplicará una vez finalizado el periodo de monda (limpieza de canales), busca poner fin a la morosidad y optimizar la gestión del escaso recurso hídrico en una provincia que sufre por la sequía.

San Juan enfrenta desde hace años un grave problema de escasez hídrica, con bajos niveles de nieve que impactan directamente en los caudales de agua para riego. En este complejo escenario, Hidráulica ha venido administrando el recurso con moderación, generando en diversas oportunidades tensión con productores que reclaman mayores volúmenes para sus cultivos. Sumado a esto, un número significativo de usuarios no ha cumplido con el pago del canon de riego.

Publicidad

Ante esta situación, las autoridades de la empresa decidieron encarar un proceso de saneamiento de deudas. Primero, se notificó a los morosos, y luego se les intimó con la advertencia de que, de no regularizar su situación, se procederá al corte del servicio.

"Siempre dentro de los parámetros de la ley, como lo establece, que pasados estos 60 días de notificado sin que se regularice esta situación de deuda que ya está constituida en mora, se le comunica la suspensión del servicio, que es esta última comunicación que se le ha dado, dándole una nueva oportunidad que regularice el servicio, o sea, se le envía una cédula de suspensión", explicó en Radio Sarmiento el director de Hidráulica, Raúl Ruiz.

En concreto, apenas termine la monda, referida a la etapa en que se limpian los canales y no se distribuye agua, se comenzará a suspender el servicio a aquellos regantes que aún no hayan regularizado sus pagos. "Si al momento de restitución del agua en los canales de riego, aún no se procede el pago, se culminará con la suspensión, que se debería realizar labrando un acta con la participación mínima de un miembro de la Junta del Riego Departamental y el inspector técnico del departamento donde se está realizando la suspensión del servicio", añadió el funcionario.

Publicidad

Hidráulica informó haber enviado cédulas a 515 regantes, de los cuales aproximadamente 60 aún no han regularizado su situación. Se estima que el monto total de las deudas asciende a unos 1.100 millones de pesos.