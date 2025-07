Liliana Bertoni, jefa de Epidemiología, ofreció claridad sobre la situación actual del Covid-19, destacando que el virus presenta "bajas tasas de circulación" en la región. Según la especialista, la dinámica del es "muy poco" activa y se mantiene "al nivel de otros virus respiratorios", similar a lo observado durante el año 2024. Además, no se confirmó ningún muerto por la enfermedad.

Un punto crucial que resaltó la especialista en radio Sarmiento es que el Covid-19 "no es estacional", es decir, circula "durante todo el año". Sin embargo, a pesar de su presencia constante, los números de casos semanales son significativamente bajos, registrando "aproximadamente a raíz de unos cuatro casos semanales" hasta la semana epidemiológica 14. A partir de ese momento, el virus Influenza comenzó a predominar claramente en la provincia.

La jefa de Epidemiología enfatizó que "claramente no tenemos un problema con la circulación de Covid" en la provincia, una tendencia que se mantuvo tanto este año como el anterior. La noticia más alentadora para la población, sin duda, es la confirmación de que "fallecidos por Covid no se registraron" en San Juan.

Aun cuando la circulación es baja y no se registran fallecimientos, Bertoni recordó que esta situación "no significa que no circule" el virus y que las personas con factores de riesgo deben "protegerse también".