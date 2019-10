Los riesgos de tomar quemadores de grasa sin asesoramiento

El uso de quemadores de grasa no siempre están aconsejados siempre. Hay casos en que pueden resultar perjudiciales para la salud, en vez de causar un beneficio. Esto sucede con las personas hipertensas. Por eso hay que conocer bien su uso y efectos. Es recomendable además, antes de consumirlos, realizarse un buen chequeo médico.

Los quemadores de grasa sirven para reducir los depósitos de grasa y mejorar la masa muscular. Es decir, la proporción entre la grasa y la masa muscular, a través del aumento del metabolismo. También aumentan la energía y predisponen al organismo para la actividad física mediante un aumento del aporte de sustratos energéticos al músculo.

Se usan generalmente porque proporcionan más energía durante el entrenamiento. Por otro lado, algunos contienen carnitina, la cual ayuda a bajar los niveles de colesterol en sangre, mejora la circulación y disminuye los riesgos de ataque cardiacos. Pero ante estos beneficios, hay riesgos que se deben tener en cuenta y por eso no hay que consumirlos sin asesoramiento de un especialista. Principalmente se recomienda no exceder la dosis recomendada por el fabricante. No consumir cafeína o activadores tiroideos como café o té. Tampoco se pueden tomar más de 4 meses seguidos.

Por otro lado, hay que empezar con una dosis baja (ya sea la mitad o menos que la señalada por el fabricante), con la finalidad de ver qué

tolerancia se tiene al producto. Estos productos pueden producir arritmias cardíacas, dolor de cabeza, hipertensión, mareos y dificultad para orinar. Además pueden traer complicaciones como enfermedades tiroideas, diabetes, glaucoma y hasta depresión.

Por todo esto, es clave aprender a usar estos productos y sobre todo, consumirlos con asesoramiento especializado. Aunque estos suplementos pueden ser auxiliares en la reducción del porcentaje de grasa corporal, no son mágicos, por lo que hay que cuidar la dieta y programar el entrenamiento de acuerdo a este

objetivo.