Los tipos de ruleta online más exitosos y sus innovaciones más candentes

La ruleta ha sido uno de los principales atractivos en las salas de casino tradicionales y esta influencia se traslada ahora al mundo online. Internet ha aumentado notablemente las posibilidades de este y muchos de los juegos online que hoy día disfrutamos, ya que las actualizaciones y las mejoras pueden aplicarse en un breve periodo de tiempo. Las plataformas de juegos de azar en línea, en cualquier caso, se han nutrido de muchos elementos clásicos de la ruleta y es en esta combinación entre lo tradicional y lo moderno donde convergen las claves del éxito que esta modalidad tiene en ordenadores y teléfonos móviles. Mantener y mejorar los diferentes estilos, así como dar nuevos enfoques son factores decisivos que explican porqué la ruleta es uno de los artículos más populares en el ocio en la red.

La variedad de la oferta es una de las principales llamadas a la acción en este tipo de plataformas. Mientras que los slots, la otra gran pata de la mesa de los casinos online, admiten, por su naturaleza, muchas variedades y temáticas; esta condición presenta más limitaciones para quien quiera jugar a la ruleta. Pese a ello, la industria ha sido capaz de desarrollar una actividad de calidad, en la que las transformaciones y adaptaciones a la demanda son continuas. El mejor ejemplo radica en los tipos de ruleta que el público puede consumir en una sala de juegos virtual.

Publicidad





El origen de la ruleta se remonta a Francia, entre los siglos XVII y XVIII. El juego, en su forma arcaica, consistía en una tabla redonda, con números inscritos, y que utilizaba una pequeña pelota para definir el resultado de cada tirada. El mecanismo procedía de Italia y fue en el país francés donde fue utilizado para crear esta nueva forma de ocio. La ‘Roulette’, como era conocida en el país galo, se introdujo en el salón Palais Royal, de París, como una nueva atracción para los apostantes. Su consumo se extendió por otros casinos de la capital francesa y del país, hasta el punto de generalizarse en prácticamente todas las provincias.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Su germen ha dado paso, más de doscientos años después, a la consolidación de la Ruleta Francesa como una de las modalidades más populares de este juego. Es el estilo clásico, con el cero y números del 1 al 36; que admite un total de 157 apuestas. Entre ellas hay algunas exclusivas, como los números huérfanos, en serie o aquellos que son vecinos del cero.

También es conocida como Europea, porque rápidamente alcanzó a otras regiones del continente, donde su consumo empezó a ser masivo durante la primera mitad del 1800. No obstante, existen algunas diferencias entre ambas. En este caso, la rueda es de un tamaño más reducido y el color de las fichas difiere en función del jugador. Además, las indicaciones sobre las docenas, las series de números o el par e impar se muestran de forma distinta.

De forma paralela a la generalización del juego de la ruleta en Francia y Europa, otro país, Estados Unidos, también vivió su propio auge de esta actividad, hasta el punto de que fue desarrollando una modalidad propia que ahora está presente en salas virtuales. Es la Ruleta Americana, que presenta una gran diferencia con respecto a las otras. Tiene 38 números, del 1 al 36, el cero y un doble cero. De esta manera, el número de apuestas disponibles aumenta hasta las 161. Otra de las particularidades del estilo americano es que con una sola ficha es posible apostar a cinco números, debido a la incorporación del 00. En los otros casos, esta opción se queda en cuatro.

Publicidad





La ventaja del formato online, en comparación con los establecimientos físicos, es que las posibilidades de innovación y crecimiento son mucho mayores. Solo así se explica el desarrollo de la Ruleta Quantum, presente en un grupo reducido de plataformas y que supone una revolución en el sector. Es una modalidad que se nutre del juego en vivo, en el que los usuarios comparten partida. Incluye la función de unos multiplicadores, que cambian, en unos pocos segundos, el porcentaje de las posibles ganancias para los participantes.

Cuando la bola empieza a girar, se activan estos multiplicadores, definidos de forma aleatoria. El jugador que realiza una apuesta directa (a un número determinado) obtendrá un premio si alguno de los multiplicadores recaen sobre dicho número. Jugar a la ruleta resulta así más interesante.

La Ruleta Quantum incorpora una de las revoluciones del sector del juego online en los últimos años. Es el formato en vivo, donde el crupier es una persona real que está alojada en un salón determinado. Él dirige la partida y activa canales de comunicación con los diferentes jugadores que están participando. La interacción entre todas las partes está entre las aportaciones de esta modalidad, ya que se habilita un canal de chat para que los participantes interactúen entre sí o con el crupier.







Otra de las particularidades del juego online radica en la tematización, ya que la tecnología y los programas informáticos dan pie a mucha imaginación en ese sentido. La integración de elementos gráficos no relacionados con la modalidad clásica o incluso el recurso a vídeos son complementos que suponen un mayor atractivo para el público. ‘Age of the Gods’, un tipo de ruleta que utiliza la imagen de Dioses de varias Civilizaciones es el mejor ejemplo de cómo este juego se puede tematizar con éxito.

El funcionamiento de la ruleta es similar, la novedad se muestra en el escenario que se utiliza, más relacionado con un videojuego o una película. De esta manera, los usuarios encuentran más atractivos con los que se mitiga el riesgo de la monotonía. En algunos juegos, de hecho, estos Dioses u otros personajes tematizadosjuegan un papel relevante, ya que incorporan algunas funciones ligadas directamente a ellos y que los jugadores pueden utilizar, para su beneficio, en determinados momentos de la partida.

Todo suma en el desarrollo de un juego tradicional que triunfa en Internet y cuyas expectativas de crecimiento se mantienen intactas. La incorporación de nuevos elementos gráficos y el fomento del juego en vivo serán las líneas de trabajo durante la década actual.