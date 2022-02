Los trabajadores vitivinícolas esperan por la reglamentación de la ley de jubilación anticipada

Este 1 de febrero fue el Día del Trabajador Vitivinícola para homenajear a las personas que ejercen su labor en la industria del vino. El año pasado se dio un avance importante para el sector con la aprobación de la ley de jubilación anticipada. Sin embargo, la normativa no se aplica porque aún no se encuentra reglamentada.

En octubre del 2021 el Congreso Nacional aprobó en una sesión maratónica la ley de jubilación anticipada para trabajadores de la vitivinicultura. La iniciativa fue promovida por el diputado nacional Walberto Allende, quien defendió enérgicamente la legislación en el recinto y logró la sanción del proyecto.

No obstante, todavía no se sabe cómo se implementará ya que no se encuentra reglamentada. “La ley no se reglamentó y a fines de febrero creemos que entraría en vigencia”, señaló el secretario general de Foeva, Emilio Ozán, a DIARIO HUARPE.

En total, sería beneficiados con el nuevo régimen alrededor de 2.000 empleados que podrán retirarse a los 57 años de edad.

Por otro lado, el gremialista habló sobre el escenario de pandemia durante la nueva ola de contagios. “Hemos tenido un 15% de ausentismo por Covid. Si bien la actividad es al aire libre, hay un muchos casos positivos por los contactos estrechos que han tenido los trabajadores en sus casas”, contó Ozán, quien aclaró que no hubo fallecimientos por la enfermedad.

Respecto a la situación salarial actualmente un trabajador de bodega cobra $39.553 mas refrigerio y aun asignación, mientras que el de viña percibe un sueldo de $37.753 a lo que se el concepto de refrigerio y asignación. Durante este mes habrán paritarias para definir el incremento de los haberes en este 2022.

Es necesario resaltar que desde el año 2021 los planes sociales son compatibles con el salario de los trabajadores vitivinícolas, gracias a un decreto del Gobierno nacional.

Cómo afecta la suspensión de los jardines de cosecha a los trabajadores vitivinícolas

Este año el Ministerio de Desarrollo Humano suspendió los jardines de cosecha por segundo año consecutivo por la situación sanitaria generada por el aumento de casos de Covid-19.

En la provincia hay 40 jardines en toda la provincia que albergan a 1000 chicos y chicas, lo que afectó a los trabajadores vitivinícolas. “La verdad que les ha complicado mucho porque estaban a acostumbrados hacer uso de ese servicio y tendrán que buscar otras alterativas para paliar el problema”, expresó el secretario general de Foeva, Emilio Ozán.

El programa Jardines de Cosecha tiene como objetivo el cuidado y contención afectiva de niños y niñas, brindando un espacio para aprender jugando. El mismo constituye una política pública que pone a disposición de niños y niñas de entre 45 días y 12 años cuyos padres, madres o adultos responsables se encuentran desarrollando tareas durante la temporada de cosecha en la provincia.