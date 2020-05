Lozano: “No podemos aceptar que siempre pierdan los pobres”

El arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, dio en la noche del viernes una misa en la capilla del Arzobispado y la transmitieron en vivo por Facebook debido a la cuarentena. La hizo debido al Día del Trabajador.

Comenzó diciendo que “en la Biblia hay muchas menciones al trabajo, y ya desde las primeras páginas Dios le da un imperativo al hombre: `ganarás el pan con el sudor de tu frente’”.

Siguió: “La sociedad no debe estructurarse en torno a que cierren los números aceptando de modo indolente la acumulación de riqueza en pocas manos, concentrada cada vez en menos bolsillos. No podemos aceptar que siempre pierdan los pobres, y la riqueza siga blindada en pocos lugares del planeta”, dijo.

Lozano hizo referencia a los planes sociales y sostuvo que “nunca podrían sustituir la verdadera inclusión: esa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario”.

Aseguró que ya se “está notando” el empobrecimiento global que está dejando la pandemia del coronavirus. “¡Cuántas familias están cayendo bajo la línea de pobreza!”, expresó. Y añadió: “Retroceder económicamente para algunos puede significar postergar un viaje o re pensar una inversión. Para muchos es no contar con un salario digno que tiene como consecuencia no comer, no atender la salud, no acceder a una vivienda digna”.