Lucas Romero volvió a entrenarse diferenciado y está duda en Independiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista de Independiente Lucas Romero volvió hoy a entrenarse de manera diferenciada por la lesión muscular que arrastra desde el sábado y está en duda para enfrentar el viernes a Lanús por los cuartos de final de la Copa Argentina.



El ex Vélez Sarsfield y Cruzeiro, de Brasil, sufrió el sábado un edema en el aductor de la pierna izquierda y hoy volvió a entrenarse diferenciado en la práctica matutina en Villa Domínico.



El entrenador Sebastián Beccacece lo probará mañana y en caso de no responder satisfactoriamente su lugar será ocupado por Nicolás Domingo, a quien probó como titular en los ensayos tácticos.



El cuestionado DT también debe resolver el lateral izquierdo, donde compiten Gastón Silva y Juan Sánchez Miño, y el posible retorno de Gastón Togni en lugar de Sebastián Palacios, quien fuera titular en la derrota del sábado ante Argentinos Juniors (1-0) por la 10ma fecha de la Superliga.



Togni no juega desde mediados de febrero cuando con Defensa y Justicia, club en el que jugó a préstamo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Con estas incógnitas, el "rojo" jugaría con Martín Campaña, Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Silva o Sánchez Miño; Pablo Pérez, Romero o Domingo y Andrés Roa; Domingo Blanco, Silvio Romero y Togni o Palacios.



El plantel volverá a entrenarse mañana y luego partirá en micro hacia Rosario donde el viernes desde las 17.10, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y con arbitraje de Néstor Pitana enfrentará a Lanús por los cuartos de final de la Copa Argentina.