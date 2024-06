Lucas Upstein, comediante que estuvo presentando su show el pasado domingo 9 de junio, subió una foto en el Monumento al Deporte con el mensaje “En San Juan con el monumento al Ano”. El comediante, que en su anterior visita antes de llegar a San Juan había posteado un mensaje sobre la provincia como si fuera otra país, volvió a hacer humor con los atractivos sanjuaninos.

“Mis bisabuelos llegaron a Argentina en un barco desde la guerra, dejando a toda su familia atrás. Hoy me toca a mí dejar a mi familia atrás para irme de un país hundido en la pobreza, la inseguridad y la inflación. Un holocausto simbólico. Me dolés, Argentina. Me dolés”, había posteado en su visita en 2023, y en ese momento generó una breve polémica. Sin embargo, en esta oportunidad, los sanjuaninos se tomaron con humor y hasta lo invitaron a tomar unos mates con semitas en el parque.

Nacido el 11 de enero de 1994, estudió stand up con Luciano Mellera y Fernanda Metilli (también comediantes), e improvisación con el Mosquito Sancinetto, y fue construyendo un estilo personal, en donde a veces parece no haber límites. Chistes sobre incesto, paradojas temporales y la muerte son parte del repertorio que usa Upstein, así como la tragedia y la comedia, los usa para atravesar la existencia.

Con fuerte circulación en redes, Upstein se corona como uno de la nueva ola de humor que hibrida las redes sociales con un trabajo en el lenguaje.