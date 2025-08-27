Un macabro hallazgo conmocionó a los habitantes de Pocito durante la mañana del miércoles. En una vivienda particular ubicada sobre calle Granaderos, la Policía de San Juan encontró restos óseos humanos que habrían sido parcialmente devorados por perros. La escena fue descubierta tras una alerta vecinal que motivó la intervención de personal policial.

En el lugar se encuentran trabajando efectivos de la comisaría jurisdiccional, junto a agentes de la Policía Ecológica y de Medio Ambiente. También se presentó personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, quienes coordinaron las primeras medidas investigativas para intentar establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la persona.

Según la información preliminar, en el interior de la vivienda se hallaron restos óseos pertenecientes a un hombre cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades. Los perros que habitaban el lugar estaban en el domicilio al momento del hallazgo y serían los responsables de la mutilación del cuerpo, aunque se desconoce si el fallecimiento fue previo a la intervención de los animales.

Las tareas en la escena continúan mientras se espera el resultado de pericias forenses que permitan determinar cómo y cuándo ocurrió la muerte. La Policía trabaja para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en esta vivienda de calle Granaderos, en el departamento Pocito.