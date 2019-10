Macri buscará reafirmar su ventaja en Córdoba, pero habrá disputa por las bancas de diputados

El presidente Mauricio Macri cerrará el próximo jueves la campaña electoral de Juntos por el Cambio en la capital de Córdoba, con el objetivo de consolidar el amplio triunfo que logró en esta provincia la fórmula presidencial de esa alianza en las primarias PASO.



Además, la disputa de los principales sectores políticos estará puesta en las nueve bancas de diputados nacionales que pone en juego el distrito electoral Córdoba en las elecciones nacionales del próximo domingo.



De acuerdo a los datos suministrados a Télam por un vocero local de Juntos por el Cambio, el jueves a partir de las 19 se cerrará la campaña de la marcha nacional electoral "Sí, se puede" en el espacio, a cielo abierto, en avenida Vélez Sarsfield y Boulevard San Juan, frente al shopping del Patio Olmos, en la zona céntrica de la capital mediterránea.



Como viene ocurriendo desde 2015, el mandatario nacional, quien que va por la reelección, cerrará la campaña en Córdoba, el único distrito electoral del interior en el que triunfó la fórmula presidencial Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto en las elecciones primarias del 11 de agosto, al obtener 47,9% de los votos contra 30,3% del binomio del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.



De acuerdo a sondeos que se conocieron en los últimos días, en Córdoba no se esperan modificaciones significativas en el voto presidencial con respecto a las PASO, por lo que la puja se trasladará a las nueve bancas de diputados nacionales que renueva la provincia, de las cuales cinco corresponden a Cambiemos, dos al peronismo de Hacemos por Córdoba (que responde al gobernador Juan Schiaretti) y dos al kirchnerismo (una del Frente para la Victoria y la restante de Concertación Forja).



Para la categoría de diputados nacionales, en las PASO, Juntos por el Cambio se adjudicó el 41,1% de los sufragios, Frente de Todos 23,2% y Hacemos por Córdoba 19,8%, por lo que si esas proporciones se sostienen en las elecciones generales del domingo los tres espacios mantendrán el número de escaños que ponen en juego.



Cambiemos renueva las bancas de Mario Negri y Olga Rista (UCR); Nicolás Massot y Javier Pretto (PRO) y Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica); el peronismo de Córdoba Federal (Hacemos por Córdoba) pone en juego las de Adriana Nazario y Juan Bruggüe y el kirchnerismo las de Gabriela Estévez y Juan Manuel Pereyra.



Para ocupar los espacios legislativos que se renuevan, Juntos por el Cambio propone a Negri, actual presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos; Soher el Sukaría (PRO), Víctor Hugo Romero (UCR), Martínez Villada (CC-ARI) y Luis Juez (Frente Cívico).



El oficialismo provincial de Hacemos por Córdoba lleva en la 'lista corta' -no tiene fórmula presidencial- al legislador provincial Carlos Gutiérrez, la funcionaria Claudia Martínez y el también legislador provincial Oscar González.



El Frente de Todos impulsa en los dos primeros lugares al presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández, y la reelección de Estévez (por el kirchnerismo) y en tercer lugar al titular la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC), Pablo Chacón (por el massismo).



En los cuartos oscuros de Córdoba el votante tendrá ocho boletas: las seis fórmulas presidenciales, de las cuales la del Frente Nos (Juan José Gómez Centurión-Cynthia Hotton) es la única que no acompaña candidatos a diputados nacionales, y las dos restantes corresponden a la coalición de Hacemos por Córdoba y Encuentro Vecinal Córdoba, que compiten únicamente en la categoría para diputados nacionales, ya que dejaron 'libertad de acción' para la fórmula presidencial.



La Secretaria Electoral Federal de Córdoba, Marcela Martínez Paz, detalló a Télam que para votar el domingo están habilitados 2.964.940 electores, quienes se distribuyen en 8.750 mesas ubicadas en 1.221 establecimientos en toda la provincia.



También los privados de la libertad podrán emitir sus votos en 23 mesas que se habilitarán en 11 establecimientos carcelarios que funcionan en distintas regiones del territorio provincial.