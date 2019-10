Macri: "Con lo que hemos hecho viene una etapa de crecimiento"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El presidente Mauricio Macri afirmó que “con lo que hemos hecho viene una etapa de crecimiento”, durante un reportaje esta mañana con radio Nihuil, de Mendoza. Lo hizo antes de que encabezar una nueva marcha del "Sí, se puede" en la ciudad de Mendoza, que organiza el espacio oficialista Juntos por el Cambio, en el marco de la campaña electoral en busca de su reelección. El jefe del Estado señaló que, “ahora, con lo que ya hemos hecho, tenemos el mercado abierto, y cuidando el día a día viene una etapa de crecimiento, y por eso hay que fortalecer la confianza y salir de la incertidumbre electoral”. Macri valoró que haya tenido "con (Alfredo) Cornejo una agenda de trabajo muy intensa en todos estos años, como la ruta 40, 13 proyectos licitados, el aeropuerto que no para de crecer, todo trabajo para Mendoza”. Sobre Mendoza, el Presidente dijo que, aunque “estamos en recesión, hoy me dicen que hay 70 bares nuevos y el turismo que no para de crecer; desde que somos gobierno las exportaciones han vuelto a crecer, y ahora crece todos los meses; por ejemplo, el vino mendocino por primera vez está llegando a China”. Y agregó: “Volvimos abrirnos al mundo y las exportaciones no paran de crecer todos los días un poco, hoy tenemos un Mercosur que funciona como un violín”. Macri dijo también que “el desafío es la productividad, la competitividad, la Argentina ha planteado un modelo distinto, que es abrirnos al mundo después de años de haber estado aislado, abrirnos y salir a vender lo que sabemos hacer y hemos visto en estos años que podemos hacerlo”.