Madres y abuelas catalanas se inspiran en la lucha de las argentinas frente a la "represión"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Son madres y abuelas catalanas, llevan un pañuelo rojo en el cuello como símbolo, y aseguran que a partir de ahora estarán en la primera línea de las manifestaciones contra las penas a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017, para "proteger" a sus hijos y nietos de la "represión policial".



Se hacen llamar "Las Madres y Abuelas por la República", crearon un perfil en Twitter que ya tiene 23.000 seguidores, y quieren emular la lucha de sus pares de la Plaza de Mayo de Argentina, llevando al mundo la denuncia de la represión que dicen que están sufriendo los jóvenes que protestan en Cataluña contra las "injustas" penas de prisión impuestas a los líderes secesionistas.



"El Estado español está creando miedo, un clima de terror, para que la juventud no salga a las calles", explica Laura García, una de las madres que se unió al grupo que este jueves se reunió en el Bar Estudiantil de la plaza Universidad de Barcelona, en entrevista con Télam.



Laura, pediatra de 53 años, tiene dos hijos, de 20 y 18 años, y al igual que el resto de madres y abuelas está preocupada por la escalada de violencia que tuvo lugar la semana pasada en Cataluña.



Actualmente hay 31 personas en prisión provisional por orden judicial en relación con los graves disturbios ocurridos durante cuatro noches consecutivas en Cataluña, cuya "libertad" estas mujeres reclaman, ya que atribuyen la violencia a la policía, que "reprimió brutalmente" a jóvenes en su mayoría con una actitud "pacífica y defensiva".



"Mis hijos están bien, pero quiero evitar que les pase algo. Llevo varias días con el corazón encogido, de rabia, angustia y preocupación. Salen a protestar contra una injusticia pero son vulnerables", dice Laura.



Casi 660 personas, la mitad de ellas policías, resultaron heridas en los disturbios.



Hubo casos de exceso de violencia por parte de la policía, que las autoridades niegan, y también se ha visto a grupos de jóvenes mostrar una virulencia inusual.



Las fuerzas de seguridad detuvieron a casi 200 personas, la mayoría en Barcelona, donde los manifestantes levantaron barricadas y lanzaron piedras y otros objetos contundentes a los agentes, que respondieron con balas de goma y gases.



A las 31 personas que están en prisión se las acusa de presuntos delitos de desórdenes públicos, daños y atentados a la autoridad.



"Las madres pasamos de llorar al ver lo que les estaba pasando a nuestros hijos, a organizamos para ponernos al frente, para denunciar la represión", subraya Montse Piquer, quien actúa como vocera del grupo.



Aunque Montse no tiene hijos heridos ni detenidos en las protestas, tuvo la idea de formar el grupo de Madres y Abuelas junto con otras amigas de la localidad de Sant Boi de Llobregat, inspirándose en la mítica lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.



"La lucha de las Madres y Abuelas argentinas para denunciar la desaparición de sus hijos secuestrados por la dictadura ha dado la vuelta al mundo, y es un ejemplo de dignidad", subraya Montse.



"Nosotras estamos haciendo esto para visibilizar la represión que está teniendo lugar en las calles de Cataluña. Aquí hay madres con hijos detenidos y heridos. Y ante la violencia policial, vamos a demostrar lo que es la fuerza de una madre, y nos mantendremos de pie, en primera línea", añade.



Salvando las distancias con lo ocurrido durante la última dictadura argentina, las madres y abuelas catalanas destacan el intento del Estado español por "criminalización" a los jóvenes manifestantes independentistas.



"Se los está llamando terroristas, y no son terroristas. Simplemente son jóvenes que están plantando cara a una injusticia", señala María Pau Hernando, una madre de 47 años que resultó herida en un hombro durante la movilización que logró bloquear parcialmente el aeropuerto internacional El Prat de Barcelona el 14 de octubre.



"Mi hija de 18 años fue herida en la pierna por una pelota (bala) de goma de la policía en la plaza Urquinaona. Ella estaba detrás, se estaba yendo cuando empezaron los disturbios", relata.



Nuria Aleu, maestra jubilada, lee el manifiesto de las "Madres y Abuelas por la República", antes de que una veintena de mujeres se pongan delante de la manifestación que el jueves por la tarde recorrió el centro de Barcelona bajo el lema "Por los derechos y las libertades, basta de represión ¡No toquen a nuestros jóvenes!".



"Nuestra juventud no es violenta, es valiente y se defiende. Exigimos a los poderes públicos que depuren responsabilidades, y la libertad inmediata de los detenidos. Si no se ofrece diálogo, el diálogo se hace en las calles. Las madres no tenemos miedo y estamos indignadas (...) nos encontrarán en primera línea", advirtió Nuria.