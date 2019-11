Maduro dice que el pueblo de Chile "no parará hasta lograr su propio camino"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó que el pueblo chileno "no parará hasta lograr su propio camino" en el marco de las protestas que comenzaron el 17 de octubre contra la cuarta suba del subte, pero cuyas causas se hicieron extensivas, al extremo de llegar a un explícito reclamo para que renuncie el presidente Sebastián Piñera.



El mandatario afirmó anoche en la inauguración en Caracas durante la 15a edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Fiven) que en la región están en marcha varios "ensayos" como alternativas al neoliberalismo.



Según Maduro, el pueblo de Chile está escribiendo "páginas de gloria en la historia" de Latinoamérica en su despertar contra el sistema neoliberal, reprodujo la agencia de noticias estatal venezolana AVN.



"No se nos olvidará este año 2019 porque ha sido el año del despertar de Chile, y si Chile despierta, despierta toda Latinoamérica y el Caribe", matizó Maduro.



"Afortunadamente hay redes sociales para enterarse de todo, porque si es por la CNN nadie se entera de nada; afortunadamente tenemos redes sociales y existe Telesur, y nos enteramos de la rebeldía de la juventud, de la mujer, de los trabajadores, del obrero, del empresario de Chile", sentenció.



Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una "agenda social".



Para hacerla realidad, remodeló el gabinete e inició un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas, aunque todavía sin resultados positivos, ya que las protestas persisten, en medio de una durísima represión policial repudiada por varios organismos de derechos humanos locales e internacionales.