Malosetti anuncia una nueva edición de "El Marcapiel", que celebra la obra de Spinetta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El músico Javier Malosetti anunció una nueva edición de “El Marcapiel”, el concierto que se realizará el 23 de enero, a las 19, en Ciudad Cultural Konex, en la zona porteña conocida como Abasto, para recordar un nuevo aniversario del nacimiento de Luis Alberto Spinetta.



Como ya es habitual, Malosetti se pondrá al frente de un grupo de músicos que tocaron con Spinetta, entre quienes destacan los ex Almendra Emilio del Guercio y Rodolfo García; el bajista Machi Rufino y el tecladista Leo Sujatovich.



“Le festejamos el cumple a Luisito, jodiéndolo un poco, porque si le contáramos que vamos a tocar sus temas, nos sacaría cagando, pero bueno. Somos todos sus fans, además de haber participado de cosas importantísimas suyas”, expresó el músico a Télam.



Entre las figuras que dirán presente en esta ocasión también sobresalen León Gieco, Fabiana Cantilo y Los Tipitos, quienes cantarán la canción “8 de Octubre”, dedicada a los alumnos del colegio Ecos, que murieron en un accidente de tránsito mientras volvían de un viaje solidario.



También serán de la partida el bajista Dhani Ferrón, los guitarristas Baltasar Comotto y Guille Arrom; el baterista Daniel Colombres y la cantante Celsa McGowland.



Entre las 26 composiciones que formarán parte del show, Malosetti anticipó que se interpretará “una canción de Almendra que está en un disco oficial pero nunca se tocó en vivo” y dos canciones de “Privé” en los que McGowland hizo coros.



“Alguno puede creer que nos subimos al caballo ajeno, pero es una situación que a mí se me da desde el lugar de fan. La idea fue de la gente del Konex, llamaron a Catarina Spinetta y ella evocó mi nombre. A mí, esa confianza de su familia, que resguarda su obra, me honra y me acerca más a Luis. Me acerca de manera más legítima a su obra y me da libertad. Ellos saben que voy a hacer algo puro”, sentenció el músico.



Y concluyó: “Está 'La Vieja' Aníbal Barrios en esto. Si está él, es original. ¡Es el control oficial de la cosa!”.