Mammana, de Zenit, se rompió nuevamente los ligamentos de la rodilla izquierda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor argentino Emanuel Mammana se lesionó hoy nuevamente en la rodilla izquierda y volverá a jugar a mediados del próximo año, según informó Zenit, de Rusia, en un comunicado. El ex River Plate sufrió la ruptura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el triunfo de su equipo sobre Ural por 3-1 como visitante y por eso salió a los 14 minutos del primer tiempo. En principio, la recuperación le llevará alrededor de ocho meses. "¡FC Zenit le desea a Emanuel coraje y un rápido regreso al campo!", le puso el club en la cuenta oficial de Twitter, con una foto del futbolista. Mammana, de 23 años, también padeció otra dura lesión en la misma zona durante marzo de 2018 y en consecuencia se perdió el Mundial de Rusia con el seleccionado argentino. De hecho, su regreso fue el 26 de septiembre, en el 4-0 del Zenit al Volgar por la Copa de Rusia. En la presente temporada solamente jugó cuatro partidos, debido que el DT Sergei Semak no lo tenía como prioridad en el once titular.