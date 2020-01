Mañana se realizará una audiencia pública para definir dónde se radicará la causa contra Alperovich

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La justicia tucumana realizará mañana una audiencia pública para definir si la causa por la denuncia de abuso sexual contra el ex gobernador tucumano y actual senador José Alperovich será investigada en Tucumán o en Buenos Aires.



Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, habilitó el 6 de enero la feria judicial para tratar la denuncia de abuso sexual contra el actual senador en uso de licencia, de parte de su sobrina.



La Cámara de Tucumán resolvió fijar audiencia pública y oral para mañana a las 10 y citó a Alperovich, quien fue denunciado por su sobrina por “abuso sexual con acceso carnal”, como figura en la causa.



Tanto el denunciado como la víctima no están obligados a asistir a la audiencia y pueden enviar a sus abogados en representación.



Santiago Vismara, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal, que tiene a cargo la investigación de los hechos en Buenos Aires, dijo a Télam que la justicia había definido que su fiscalía sea la que investigue los hechos que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires.



En tanto, el fiscal explicó que la justicia tucumana se había declarado incompetente para seguir con la causa, pero el fallo fue apelado por los abogados de Alperovich, por lo que la Cámara tucumana decidió habilitar la feria y llamar a una audiencia pública para definir, finalmente, dónde será investigada.



El pasado 22 de noviembre, una joven de 29 años, sobrina del ex gobernador de Tucumán y que trabajó junto a él en su última campaña para gobernador, lo denunció por violación.



La denuncia fue presentada en los tribunales de esa provincia y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.



Alperovich solicitó el 25 de noviembre una licencia de su banca como senador, la cual le fue concedida tras la aprobación de la Cámara Alta por el lapso de seis meses.



Por su parte, el juez Mariano González Palazzo, integrante de la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, firmó una resolución en la que indica que “siete son los hechos que denunció X contra su integridad sexual y por los cuales responsabilizó a José Jorge Alperovich; dos habrían ocurrido en esta Ciudad y los restantes en la provincia de Tucumán”.