Manchester City, excluído por dos Champions y multado con 30 millones de euros por Uuefa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Manchester City, el equipo inglés que dirige el español Josep Guardiola y donde juegan los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, fue suspendido por la Uefa por las próximas dos ediciones de la Liga de Campeones de Europa de fútbol y condenado a pagar una multa de treinta millones de euros.



La Uefa (Unión Europea de Fútbol) aplicó la sanción a Manchester City debido a incumplimientos con el Fair Play Financiero y el reglamento de licencias de la entidad, además de no colaborar con la investigación.



"La Sala de Adjudicaciones, después de considerar todas las pruebas, descubrió que el Manchester City Football Club cometió graves infracciones del Reglamento de Licencias Financieras y Juego Limpio Financiero de la UEFA al exagerar sus ingresos por patrocinio en sus cuentas y en la información de equilibrio presentada a la UEFA entre 2012 y 2016", indica el comunicado oficial de la entidad europea.



"La Sala de Adjudicaciones también encontró que, en violación de las regulaciones, el club no cooperó en la investigación de este caso. Por eso ha impuesto medidas disciplinarias al Manchester City, ordenando que sea excluido de participar en competiciones de clubes de la UEFA en las próximas dos temporadas (es decir, las temporadas 2020/21 y 2021/22) y pagar una multa de € 30 millones", agrega la UEFA.



A Manchester City solamente le queda apelar la dura sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



El club inglés, último campeón de la Premier League, se mostró disconforme con la decisión del ente regulador del fútbol europeo: "el Manchester City está decepcionado pero no sorprendido por el anuncio de hoy de la Cámara de Juicios de la UEFA".



"En diciembre de 2018, el investigador jefe de la UEFA anticipó públicamente el resultado y la sanción que pretendía enviar a Manchester City, incluso antes de que comenzara cualquier investigación. El proceso de la UEFA, defectuoso y constantemente filtrado, ha significado que haya pocas dudas sobre el resultado. Por ello, el Club se ha quejado formalmente ante el organismo disciplinario de la UEFA", manifestó el club en su descargo.