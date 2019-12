Maniataron a un hombre y le robaron casi medio millón de pesos

A primera hora de la mañana de este domingo, tres sujetos encapuchados y uno de ellos armado ingresaron a una casa en el barrio Guillermo Rawson del departamento homónimo, y tras sorprender durmiendo al dueño de casa que aparentemente vive solo, le robaron casi medio millón de pesos.

Los malvivientes habrían forzado una de las puertas de la casa para acceder al interior y luego se dirigieron a la habitación del hombre donde lo sorprendieron durmiendo.

MIRÁ TAMBIÉN Cómo fue el accidente en el que 2 motociclistas terminaron heridos

Tras exigirle el dinero apuntándole con el arma de fuego los ladrones redujeron al hombre y desordenaron todo en un placar donde estaba guardada la plata que finalmente quedó en manos de los cacos.

La víctima del robo no sufrió lesiones y tras zafar de sus ataduras llamó a la policía. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana aproximadamente de este domingo en calle Cecilio Ávila al 400 oeste en el barrio Doctor Guillermo Rawson.

MIRÁ TAMBIÉN En imágenes: cómo fue el rescate del motociclista que desbarrancó en la 150

Personal de Comisaría 24ª de Rawson acudió al llamado del hombre que fue identificado como Sergio Diles de unos 60 años aproximadamente quien relató con lujo de detalles cómo ocurrió el hecho.

Desde la policía no brindaron demasiados datos, porque el caso está en plena etapa investigativa solo indicaron que no querían dar muchas precisiones para no entorpecer la investigación.

El damnificado habría dicho que ese dinero era producto de sus ahorros y desde la investigación no quisieron indicar a que se dedica este señor que perdió casi un millón de pesos.