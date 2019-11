Manifestantes de Hong Kong desbloquean barricadas a cambio de demandas

Un grupo de manifestantes que permanece atrincherado en la Universidad china de Hong Kong desde el martes abandonó hoy el lugar durante algunas horas y desbloqueó los caminos tras pedir al gobierno que se comprometa a realizar elecciones el 24 de noviembre.



Los manifestantes dieron 24 horas al gobierno y ante la falta de respuesta volvieron a cortar los caminos, entre ellos la autopista Tolo que conduce al lugar.



"Ante los inconvenientes que hemos causado a los ancianos y otros jóvenes, hemos decidido tomar la iniciativa para mostrar nuestra buena voluntad", dijo un manifestante enmascarado antes de que se despejaran los carriles.



Los manifestantes temen que el gobierno use la escalada de violencia como una excusa para cancelar las elecciones del Consejo Legislativo.



El secretario de Asuntos Constitucionales, Patrick Nip, dijo que el gobierno no ha cambiado su decisión sobre celebrar elecciones aunque no dio garantías de que se lleven a cabo si continúan las protestas.



"Todos estamos preocupados sobre si las elecciones se pueden celebrar de manera segura. Si queremos celebrar una elección ordenada, necesitamos que toda la sociedad intervenga para poder reducir los riesgos", expresó Nip en una conferencia de prensa.



Mientras tanto, la policía investiga como asesinato la muerte de un hombre de 70 años que falleció al recibir un ladrillazo en su cabeza, informó la agencia de noticias EFE.



El hombre era empleado de una empresa de limpieza contratada por el Estado y estaba filmando una pelea entre manifestantes y vecinos que querían limpiar las calles durante su horario de almuerzo, informó la Policía.



La semana pasada se conoció otra muerte, la de un joven que cayó desde el segundo piso de un estacionamiento en una zona en la que los antidisturbios habían lanzado gases lacrimógenos; pero este hecho todavía no está aclarado.



En tanto, China se quejó de que los opositores al gobierno de Hong Kong estén llevando la violencia al extranjero, luego de que esta mañana la secretaria de Justicia china, Teresa Cheng, fuera perseguida en Londres por un grupo de manifestantes.



Chen resultó herida en una mano al caer al suelo durante la persecución, aunque no está claro si la empujaron o si se calló sola.



"Expresamos una fuerte indignación y condenamos inequívocamente a los activistas", afirmó la embajada china en Londres en un comunicado.



Por su parte, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, calificó el ataque de "bárbaro" y dijo que violaba todos los principios de la sociedad civilizada.



La Policía Metropolitana de Londres dijo que están investigando una denuncia de agresión contra una mujer que fue trasladada al hospital con una lesión en el brazo.



Paralelamente, en Taiwán, grupos cívicos y religiosos protestaron frente a la oficina de representación de Hong Kong para exigir el fin de los abusos contra los manifestantes prodemocráticos en el territorio.



Cheng Ying-er, pastor de la iglesia presbiteriana que ha estado presente en reclamos pro democráticos consideró que la situación en Hong Kong es una cuestión de "valores religiosos y derechos humanos".



"Taiwán está con todos ustedes", afirmó dirigiéndose a los manifestantes reunidos frente a la Oficina Económica, Comercial y Cultural de Hong Kong en Taipei.



En tanto, un grupo de abogados taiwaneses formó un comité pro bono para ayudar a cualquier residente de Hong Kong que quiera buscar refugio en Taiwán.



"Nuestros abogados les brindarán asistencia para que puedan quedarse aquí", aseguró Lin Chun-hung, miembro del grupo.



El movimiento de protestas en Hong Kong ha despertado el interés de muchas personas y grupos en Taiwán, que se han pronunciado en contra de la represión de las protestas.



En las últimas décadas, Taiwán ha experimentado una transición pacífica hacia una democracia plena y ha rechazado la unificación de su territorio con China bajo la fórmula empleada en Hong Kong de "un país, dos sistemas".