Mariano Torre estrena en Ushuaia el unipersonal "Fueguino": "la obra más desafiante de mi vida"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intérprete y cineasta Mariano Torre estrenará el próximo fin de semana en Ushuaia el unipersonal "Fueguino", que luego llegará a Buenos Aires y México, en el que interpreta a 14 personajes y recrea situaciones basadas en hechos históricos relacionados a Tierra del Fuego, la provincia donde nació y vivió parte de su vida.



"Es la obra más desafiante de mi vida. Siento que todo lo que hice hasta hora fue para hacer esto. Y que esto es el puntapié para todo lo que voy a hacer después", resumió Torre en diálogo con Télam.



Torre explicó que el formato de "Fueguino", de Juan Carlos Malpeli, que se presentará por primera vez en la sala Niní Marshall de la capital fueguina le demandó un entrenamiento actoral y un esfuerzo que no es comparable con otros trabajos anteriores.



"Nunca lo había hecho y demanda una tensión física, mental y emocional que por ejemplo me impide hacer dos funciones el mismo día. Son seis historias, pero por ahí en una de ellas soy seis personajes, que además dialogan entre sí y uno es español y el otro italiano. Es un enorme desafío", indicó.



En la pieza escrita y dirigida por Malpeli aparecen desde Alan Gardiner, el misionero anglicano que interactuó con los yámanas, hasta Julio Popper, el ingeniero buscador de oro, y Hernando de Magallanes, el navegante español descubridor del estrecho que comunica los océanos Atlántico y Pacífico.



Pero también hay una prostituta, un soldado de la guerra de Malvinas y un personaje que tiene contacto con extraterrestres.



Toda una galería que vuelve a ligar al artista, de 42 años, con el territorio al que también dedicó su ópera prima cinematográfica "Navetierra: Un nuevo mundo en el fin del mundo" (2015) que dirigió con Agustín Núñez y que muestra su experiencia junto a su pareja Elena Roger habitando una casa fueguina que integrando los conceptos del arquitecto Michael Reynolds se provee agua a sí misma, mantiene automáticamente una temperatura confortable y recicla sus propios desperdicios.



Télam: ¿Cómo surge la idea de "Fueguino"?



Mariano Torre: Hace mucho que quería involucrarme actoralmente con personajes relacionados con la isla, y que han estado dentro de mi imaginario desde que era chico. Mi mamá, actriz y directora de teatro, empezó a interiorizarme sobre el trabajo que estaba haciendo Juan Carlos (Malpeli) que en ese momento había escrito "Náufragos", sobre los sobrevivientes del Monte Cervantes (un crucero que naufragó cerca de Ushuaia en 1930). Ahí nos pusimos en contacto y empezamos a trabajar la idea de hacer algo sobre Tierra del Fuego.



T:¿Y cómo fue ese proceso?



MT: La obra no arrancaba hasta que mi pareja (la cantante Elena Roger) me dio la idea de que el personaje de la obra fuera la propia isla. Es decir que desde ese lugar comenzáramos a buscar los sentimientos y las historias que queríamos contar. Así fueron apareciendo algunos personajes, quedando de lado otros, y entrelazándose todos hasta cobrar vida todo el trabajo.



T: ¿Malpeli también está relacionado con Tierra del Fuego?



MT: Él vivió en Ushuaia de joven, trabajaba en turismo y en el Museo del Fin del Mundo. Es decir que también él es un fueguino, no por haber nacido en la provincia pero sí por haber adoptado la isla como parte de su vida, y por haberse dejado adoptar por la isla.



T: ¿Influye en tu interpretación el hecho de convivir con historias del lugar donde naciste y creciste?



MT: Sí, por supuesto. Tuvimos que trabajarlo mucho. Ya me desbordé, pasé por muchos lugares. La obra funciona en este caso como una especie de ring de boxeo, que me permite mantenerme en un sitio sin desbarrancar cuando aparecen las emociones y los recuerdos. Siempre, igual, estoy muy cerca del borde.



T: ¿"Fueguino" es el único proyecto al que estás abocado actualmente?



MT: Por una cuestión de efervescencia interna trato de nunca hacer una sola cosa. De hecho acabo de terminar la primera temporada de una serie sobre la vida de Maradona para Amazon Prime y arranco la segunda en marzo. Y durante el año también voy a hacer otras cosas.



T:-¿Cuándo seguirá el camino de "Fueguino"?



MT:-Estimamos que en marzo la haremos en Buenos Aires. También la vamos hacer en el exterior, en México y en otros países.



T: ¿A esta altura podés elegir qué trabajos hacer?



MT: Tengo la bendición de poder elegir el trabajo desde hace muchos años. A veces más cerca de la red, y a veces menos, pero elijo. Por suerte nunca tuve que elegir un trabajo del que me avergüence.



T: ¿Dónde ubicás "Fueguino" en el contexto de tu carrera actoral?



MT: Lo siento como un punto de inflexión. También como el momento en que me hago adulto como artista. Siento que va a repercutir en el resto de lo que haga. Y estoy feliz, muy feliz por eso.