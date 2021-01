Maribel Aguirre: “Existe la posibilidad de que emigre a España”

Apenas comenzó el nuevo año y en las primeras carreras de ciclismo, ella continúo destacándose y ganando competencias. Su experiencia va siempre en alza y a diario se esfuerza mucho en la persecución de sus sueños. Se trata de Maribel Aguirre. la ciclista sanjuanina, quien se predispuso de muy buena manera para responder unas preguntas y hablarles a todos sus comprovincianos.

En mayo próximo cumplirá 22 años (15 de mayo) y, a pesar de aún ser muy joven, ya ha conseguido una batería de títulos impresionantes. Y los ha logrado a escala local, nacional e internacional. No obstante, el éxito que logró no genera niebla en sus ojos y –con humildad y pasión- sigue en busca de más.

Quisimos conocer sobre su actualidad y, sobre todo, consultarle por los desafíos y objetivos que se le presentarán en esta nueva temporada. Y la simpática y risueña Maribel, desde su hogar y de manera online, respondió lo siguiente:

-Maribel, has dejado atrás un año bastante complicado. Así lo fue para todos. Contános qué enseñanza te dejó el 2020.

-Creo que fue un 2020 bastante complicado que nos dejó fuera de muchos objetivos y sueños. Lo importante es que estuvimos bien y la salud nos acompañó. En lo personal, tomé la cuarentena como un tiempo de cambios. Bien utilicé el tiempo para aprender cosas nuevas y perfeccionarme. Salí más fortalecida, lo tomo como una enseñanza para la vida. Saqué cosas nuevas en mí que no conocía, fue muy bueno.

-Y a propósito de lo anterior, cerraste el año ganando una carrera muy importante en Uruguay. ¿Qué significado le das a ese logro en Rutas de América?

-No pensaba correr en lo que quedaba del 2020 y haber ganado esa carrera muy importante, con un pelotón de 100 chicas y de gran nivel, fue muy lindo y motivacional. Era un año en el que pensábamos que no tendríamos carreras, y aun así pude viajar y coronarme en esa vuelta. Fue bastante lindo. En lo personal sólo tuve dos competencias en el año. Fue un empujón para seguir por el camino en el que venía.

-Comenzaste el nuevo año como nos tienes acostumbrados, ganando carreras. Fuiste a Mendoza y ganaste la Doble Villavicencio. ¿Qué tal la carrera? ¿Te sorprendió algo? ¿Estaba en tus planes ir y ganarla?

-Comencé el año bastante bien, corriendo en San Juan y manteniendo el nivel. Pude ir a Mendoza y tenía muchas ganas de correr esa clásica del calendario de allá. Es una subida muy linda que no conocía y me sentí bastante bien. La carrera fue dura, como todas, y los últimos diez kilómetros que fueron los más duros. Fue más complicada que lo pensado. Partí faltando 8 KM y terminé a tope, cansada, pero contenta porque quería ganarla.

-Los sanjuaninos están viviendo desde sus casas una temporada rutera por demás especial. ¿Qué opinas vos sobre la temporada y el calendario? ¿Qué dicen los ciclistas sanjuaninos al respecto?

-Sí, estamos viviendo una temporada especial. Creo que hay que ser agradecidos porque no todos los ciclistas tienen la chance de tener un calendario y objetivos por perseguir. Teníamos más vueltas y etapas, pero se están haciendo carreras muy largas. Así tendrían que ser todas, pero domingo por medio, para que el físico de los ciclistas no se desgaste tanto. De esa manera todos apostaríamos al 100%, así que creo que el calendario está bien diagramado, ojalá podamos seguir manteniéndolo. Hay que seguir por esa senda, de hacer carreras largas, pero con tiempo de recuperación.

-Temporada rutera atípica, pero especial para vos, porque estás corriendo junto a tu padre. ¿Qué sentimientos te despierta tener esa posibilidad que no todos tus colegas han tenido la chance de vivir?

-Sí, es una temporada especial. El domingo la disfruté mucho más que las carreras anteriores. Antes no había podido terminar o correr lo que quería. Tener a mi papá en el pelotón fue un gran plus, una gran ayuda, porque en momentos complicados pude estar cerca de él, los dos estamos atentos entre sí, y muy poquitos tienen la posibilidad de vivirlo. Es muy lindo. Tal vez si no lo tenía a él el domingo, no hubiese llegado al Villicum.

-¿Hay Aguirre padre e hija para rato en la temporada o estamos disfrutando de las últimas con los dos en el pelotón?

-(risas) No sé si podrá ser la última temporada de él, debería decidirlo, que sea su decisión. Mientras disfruto mucho de él y pienso que si no tengo muchas más chances de correr carreras juntos, bueno, disfrutemos al máximos éstas que estamos disputando.

-Contános Maribel a qué le vas a apuntar durante el 2021, qué carreras tenés en mente, qué objetivos te has trazado. ¿Vas a confeccionar tu lista de objetivos en base a lo que suceda por el Coronavirus?

-Venimos con objetivos muy marcados para este año en lo personal. Por el Coronavirus vamos paso a paso. Estoy trabajando para el Campeonato Argentino de ruta en marzo en Chilecito, luego el Panamericano de Pista. Esos son los dos más importantes a corto plazo. Me siento bien, mi rendimiento físico está bien y confiada por la preparación que estoy teniendo. Esperamos apuntar a lo mejor posible. Luego habrá que esperar, porque la pandemia nos altera el calendario. Ya veremos qué más en lo que resta del año.

-Y siguiendo con la consulta anterior, a fines de 2020 se conoció la posibilidad de que vas a emigrar al ciclismo español. ¿Qué harás? ¿Tendremos una sanjuanina de exportación en el ciclismo español en 2021?

-Sí, existe la posibilidad que emigre a España. Es la idea, pero no está del todo confirmado. Hay un equipo de ciclismo femenino español que está en contacto permanente conmigo y mi familia. Esperamos si en abril podremos viajar, estamos esperando esa confirmación. Ojalá se dé, es un sueño para mí. Mientras sigo enfocada en los primeros objetivos, terminar una buena temporada para que se abra esa puerta, probarme y por qué no quedarme en los equipos europeos. Es difícil, pero seguiré intentando hasta que se pueda dar.

