Marinero: “Hay mucha gente que quiere que yo sea candidato a intendente”

La derrota del Frente Todos en el departamento Iglesia en manos de Juntos por el Cambio continúa dejando tela para cortar. Es que luego de que el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, le pusiera paños fríos a la derrota y dijera que las diferencias deben ser dirimidas en las urnas, el actual diputado proporcional Mauro Marinero le dijo a DIARIO HUARPE que hay mucha gente que le pide que compita por la intendencia en 2023.

“Pensábamos que las diferencias entre los dirigentes departamentales se habían zanjado y quedó en claro que esto no fue así. Ahora, en los único que debemos pensar es en seguir gestionando por el bien de los iglesianos y las diferencias que existan, por el bien del departamento, deberán dirimirse en las urnas”, declaró Rueda a este medio.

Tras esto, Marinero le puso más pimienta a la situación departamental al decir que “yo voy a ser soberbio con esto, pero no es que yo quiera ser candidato a intendente, hay mucha gente que quiere que yo sea candidato a intendente. Eso es muy distinto, no es una postulación personal, de todas formas, hay muchos iglesianos que me piden que sea precandidato obviamente”.

En el mismo sentido y al ser consultado sobre si aceptaría el pedido de esos vecinos, quien fue intendente por 8 años del departamento minero, apuntó que “y por supuesto que sí. Si hay un número importante como el que se prevé que habrá por supuesto que aceptaría, pero recién nos estamos sacudiendo de la derrota del domingo donde hemos tenido participación todos”

Sobre los motivos que llevaron a caer ante la oposición por más de 7 puntos, Mauro Marinero, comentó que “nosotros el trabajo que correspondía que hiciéramos lo hicimos. Trabajamos como partido político en función de nuestros candidatos. Igual, el resultado no fue el que esperábamos. Muchos dicen que hay cuestiones internas, pero no es así, ya que acá todos trabajamos. Trabajó el Partido Bloquista, el PJ y obviamente Somos Integración (el partido departamental de Espejo)”

A pesar de desmentir que exista una interna con el actual jefe comunal, el diputado, lanzó sus dardos sobre la gestión actual. “Yo pensaría que la gente está molesta con la gestión actual, nosotros no tenemos hoy un trabajo ejecutivo entonces es difícil que sea con nosotros o quizás a la gente no le gusta vernos a todos juntos”. Y cerró diciendo que “yo soy un soldado del gobernador Uñac, fui propuesto por él para estar en la Cámara de Diputados y por eso lo acompaño, al igual que a Luis Rueda”.