Martín Baclini hizo llorar en vivo a Cinthia Fernández

En la segunda jornada del Súper Duelo del Bailando por un Sueño, Cinthia Fernández le tocó bailar con su pareja Martín Baclini. Ellos competían directamente contra Luciana Salazar, la apuntada por la panelista de LAM por querer romper su pareja.

En la previa, Cinthia y Martín se refirieron a su crisis sentimental. “Estamos normal como pareja, pero tratamos de ponerle todo. Somos esto: una pareja que intenta ser transparente en un programa público”, sostuvo.

“Pero es inevitable que me moleste la actitud de una mujer que yo siento que me está lastimando”, dijo Cinthia, en referencia a Luciana Salazar, amiga de su novio Baclini. Este tomó la posta de la palabra y señaló: “Yo la conocí menos diez: no se animaba a hacer el amor con luz".