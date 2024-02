Martín Rodríguez Aguirre es de San Juan y cautivó al público internacional con su destacada interpretación en la miniserie de Netflix "Griselda" junto a Sofía Vergara. Con el papel de Jorge Rivi Ayala, un enigmático sicario que asesora a la reina de la cocaína, el sanjuanino conquistó la pantalla chica.

En una entrevista exclusiva con LA NACIÓN comentó que su pasión por la actuación empezó en San Juan. Él era parte del elenco “El círculo de tiza” “cuando terminé la secundaria empecé en un grupo de teatro que se llama El círculo de tiza, que aún existe, y Juan Carlos, mi profesor, me enseñó. Mis amigos hoy son de ese grupo. Allá no había muchos lugares de formación y por eso fue importante y me marcó encontrarme con ese grupo de gente con el que hicimos gira por todo el país”, comentó el sanjuanino.

A los 25 años, con una beca del Instituto Nacional del Teatro, se fue a Buenos Aires. Con una familia sin actores, el temor de sus padres era saber “de qué viviría”, Rodríguez le hizo caso a su intuición y se animó a dar el paso, pese a que le quedaban algunas materias para recibirse como licenciado en Administración de Empresas.

El actor que hizo de O'Higgins en Sueños de Libertad, la producción que se hizo como espectáculo final en la Fiesta Nacional del Sol 2017, continuó con su formación actoral en Buenos Aires, España y finalmente donde radica, en Los Ángeles.