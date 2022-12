Martina Flores estrenó “La Excepción” y viene con nuevo videoclip. La música sanjuanina cierra el año con un nuevo single que apunta a ser un hit de verano.

Después de la presentación de “El Monstruo” y las giras por Buenos Aires y la región Cuyo, la cantante apuesta a una canción menos intimista que sus anteriores trabajos. Sin embargo, no es menos genuina, sobre todo en el apartado sonoro en el que muestra las influencias y cambios que trae donde se escuchan reminiscencias de Yendry, Rosalía y Nathy Peluso.

"No me gusta perder el control, pero por ti haría la excepción", es el estribillo y resume el espíritu del nuevo trabajo. Más relajado es una canción que avanza y explora el deseo, el goce, una canción que se deja caer para llevarse.

Otra de las diferencias que tiene la canción a sus anteriores trabajos es el tono a “declaración”. Martina le habla a un “vos”. “Quiero que me des tu aliento, que me descubras como lo hace el viento” o “quiero enredarme en tus brazos, no saber ni qué horas, ni cuando”, son algunos ejemplos de esta declaración.

Martina muestra la versatilidad de estilos que tiene. Si se ve el paso que hay desde “Salvar el recuerdo” con temas como “Fuego en el agua” o “Alquimia y ciencia” se puede apreciar como con la misma materia prima puede dar resultados completamente diferentes.

Es que el campo semántico de la artista combina estos términos de la ciencia, de la naturaleza y el paisaje. Se nota la influencia de la montaña y el viento y en cada canción la resignifica.

Eso es lo que hace que Flores resalte en la escena local, la voz propia que no se pierde ni se ahoga. Martina dejó ser una artista emergente para ser una exponente de la música joven en la región Cuyo.

Este tema cuenta con la letra y música de Martina Flores, la producción musical de Nahuel Barbero Hipnótica, el mix es de Bernardo Ferrón, el máster es de Rubén Ordóñez. La portada es de Alejandro Carracedo, de alta productora y el diseño gráfico es de Fernando Romero, también de Alta productora.