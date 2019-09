Más allá de Hawkins, se confirmó la 4ta temporada de Stranger Things

Los hermanos Duffer sorprendieron hoy a todos, a dos meses de haber finalizado la tercera temporada confirmaron que están trabajando en la cuarta.

La novedad: ya no estamos en Hawkins. Teniendo en cuenta que la tercera nos mostró la injerencia de Rusia y que las conexiones con el Upside down tienen más misterios detrás esta afirmación no hace otra cosa que despertar las alarmas y poner la “máquina de teorías” en marcha.

Lo cierto es que todo el cast original, más los que se sumaron en la tercera, como Maya Hawke compartieron el adelanto. La duda es que David Harbour, actor que interpreta al comisario Jim Hopper, hasta ahora no se ha hecho eco del anuncio ¿El americano era él o ya no lo tendremos más en la historia? Sin embargo la actividad en su cuenta también es extraña, hace una semanas posteó imágenes de terapia de choque y la de un tiburón en negativo y dado vuelta ¿es esta una referencia al Upside down? Lo concreto es que todo sigue en el terreno de la especulación y este anuncio no hace otra cosa que hacer crecer el hype.