Mas de 2.000 jóvenes en un recital de Amnistía por los derechos humanos y la diversidad de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Más de 2.000 personas asistieron hoy a un festival de bandas de rock en el estadio Obras de la ciudad de Buenos Aires, organizado por Amnistía Argentina, para instalar en los jóvenes la agenda de los derechos humanos, la diversidad de género, la libertad de expresión y el cambio climático, entre otros.



"Los temas que importan" se denominó al evento que incluyó charlas temáticas y se realizó "inspirado" en aquel famoso recital que organizó Amnistía Internacional en octubre de 1988 en el estadio de River, cuyo objetivo era poner en valor los derechos humanos en distintos países del mundo.



Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, aseguró a Télam que desde la organización “creen y apuesta en los jóvenes” y que buscan que “sean autónomos y apoyarlos” para pelear por distintas causas.



“Creemos y apostamos en los jóvenes y tenemos un programa dedicado a ellos. Este recital busca poner en agenda los temas que importan y que se amplíen otros. Intentamos empoderarlos para que puedan reclamar ante las autoridades”, indicó.



En la Argentina, Belski señaló que Amnistía se transformó en una organización de mucha relevancia en temas de protección y promoción de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, los derechos de los migrantes y los refugiados, temas de libertad de expresión y nuevas tecnologías.



En la actualidad, la directora ejecutiva indicó que se “involucraron en temas de referidos al cambio climático”.



“Es un recital que teníamos muchos ganas de hacer hace mucho tiempo, inspirados en el recital de 1988. Hace nueve años que queremos instalar a la organización como un acto relevante en materia de derechos humanos”, estuvo Belski.



Y agregó: “Nuestra agenda es bien variada. Hay siete millones de personas que nos apoyan en el mundo. Nos financiamos por un aporte de cada persona. De cara al futuro, continuaremos al frente en distintos temas y buscaremos ampliar la agenda pública con otras nuevas cuestiones".



“Seguiremos trabajando en la agenda de género, que todavía requiere un fuerte trabajo. También hablamos de una agenda sobre medidas de austeridad, ya que el haber tomado deuda impacta sobre los derechos a accesos de jubilados, a la cultura, en el derecho a los trabajadores”, indicó.



Por último, con la llegada de un nuevo gobierno, desde Amnistía manifestaron su expectativa por quienes ocuparán cargos relacionados a los derechos humanos y reiteraron su pedido de que sea una política pública que cubra “una agenda amplia y que no se limite a temas que solo se tocan en la Argentina”.



“Estamos expectantes por quiénes van a ocupar cargos en Derechos Humanos en nuestro país. No había una intención política de ponderar ese espacio en los últimos años ya que no se manifestó en problemáticas sobre del aborto o en el uso de las fuerzas de seguridad como en el caso de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. Nos da la sensación de que los gobiernos no terminan dándole el rol que se merece”, subrayó.