Más de 200 personas presentaron un amparo judicial por aumento de cuotas en autos 0 Km

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Unas 204 personas suscriptoras de planes de ahorro para la compra de vehículos presentaron hoy ante la Justicia de La Pampa una acción de amparo colectivo, en la que se solicita entre otros puntos que el valor de las cuotas se retrotraiga a abril de 2018, informaron fuentes judiciales.



La presentación contó con el apoyo de los diputados provinciales Espartaco Marín, del Partido Justicialista; Eduardo Tindiglia (de Nuevo Encuentro) y el socialista Luis Solana.



"Se hizo la presentación de éstas 204 personas, pero estamos recabando más documentación ya que estimamos que en La Pampa son alrededor de un millar los damnificados por el incremento del valor de las cuotas, que no es que no quieran pagar sino que no pueden, por eso se presentó el amparo colectivo ante el juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería 5 de Santa Rosa", declaró a Télam, Espartaco Marín.



En el amparo, solicitaron reestructurar los contratos inherentes a los planes de autoahorro para la adquisición de vehículos cero kilómetro en relación al coeficiente de variación salarial, y como medida cautelar, retrotraer el valor de las cuotas a abril de 2018.



"El incremento del valor de la cuota no se compadece con el aumento del valor de los vehículos.Es más, lo que antes podía representar un 20% de los salarios de las personas que suscribieron un plan, hoy les representa un 50%, por eso sostenemos que no es que la gente no quiere pagar, no puede", agregó.



Marín aclaró que "se está pidiendo retrotraer el valor de las cuotas a abril de 2018 pero también que se ajusten en base a la actualización de los salarios".



El legislador justicialista señaló que para realizar este planteo habían "tomado antecedentes jurídicos de esas presentaciones, jurisprudencia y lo hemos adaptado a la realidad provincial".



Asimismo, destacó que al tratarse de "un amparo debería haber una respuesta con premura".



El diputado concluyó que "en La Pampa hay varias agencias, que son propiedad de concesionarias las que han implementado el Plan de Ahorro y la presentación es contra todas ellas".