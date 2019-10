Más de 400.000 neuquinos elegirán presidente, tres senadores y dos diputados nacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un total de 488.354 neuquinos están habilitados para emitir su voto en las elecciones generales que se realizarán el próximo domingo, en las que, además de votar candidato a presidente deberán elegir tres senadores y dos diputados nacionales.



Las bancas de la Cámara de Senadores que debe renovar Neuquén están ocupadas por dos representantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Guillermo Pereyra y Lucila Crexell y un representante del Frente para la Victoria (FPV), Marcelo Fuentes.



En tanto, en la Cámara de Diputados se renuevan dos bancas por la provincia, ocupadas por Alberto Ciampini del FPV y Leandro López de Cambiemos.



El MPN no apoya a ninguna fórmula presidencial, por lo cual participará con la denominada boleta "corta", y postula para su reelección en el Senado al titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, acompañado por la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Foccarazo.



Los candidatos a diputados nacionales del partido provincial son el ex ministro de Salud Ricardo Corradi Diez y Adriana Figueroa.



La lista de Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto) en las PASO estuvo encabezada para el Senado por el intendente de Neuquén y presidente de Cambiemos, Horacio "Pechi" Quiroga, quien falleció el sábado 12 de octubre, motivo por el cual su foto y nombre aparecerán en las boletas, pero Pablo Cervi será quien lo reemplace, tras una decisión de la jueza federal con competencia electoral, Carolina Pandolfi.



La senadora del MPN Lucila Crexell acompañará a Cervi como segunda candidata, aunque realizó una presentación por considerar que le corresponde el primer lugar,



apelación que aún no resolvió la Cámara Nacional Electoral.



Mientras que la boleta de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos la encabezarán Francisco Sánchez y Valeria Todero.



El Frente de Todos (Alberto Fernández-Cristina Kirchner) postula para el Senado al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y a la ex senadora Silvia Sapag, hija del extinto caudillo y cinco veces gobernador de Neuquén del MPN, Felipe Sapag. Para la Cámara de Diputados propone al diputado Darío Martínez y a la abogada Asunción Miras Trabalón.



La alianza Consenso Federal (Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey) en Neuquén propone al diputado provincial Gabriel Romero (PJ alternativo) como primer candidato a senador, junto a Brenda Buchiniz. Para la Cámara de Diputados promueve al diputado provincial de Libres del Sur, Jesús Escobar, y a la ex legisladora de esa fuerza política Paula Sánchez.



El Frente de Izquierda de los Trabajadores (Nicolás del Caño-Romina del Plá) lleva al dirigente del PO y docente Norberto Calducci como primer senador, acompañado de Lorena Meade. Para la Cámara de Diputados, se postulan el diputado provincial y dirigente ceramista del PT, Raúl Godoy y a Laura Eggers.



En las PASO, el Frente de Todos obtuvo un claro triunfo en la provincia con el 44,28% de los votos y una ventaja de casi 17 puntos sobre Juntos por el Cambio, que logró el 27,44% para la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación.



Para la categoría de senadores y diputados, el Frente de Todos fue votado por 132.112 electores (34,88%); Juntos por el Cambio por 90.598 (23,92%); el Movimiento Popular Neuquino, que fue con boleta corta, 77.286 (20,40%), relegando a Consenso Federal que obtuvo 18.991 votos (5,01%).