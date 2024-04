Más de 700 familias adjudicatarias del programa Suelo Activo, Sueño Cumplido; operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan, reclaman celeridad a las autoridades para poder construir su vivienda. DIARIO HUARPE llegó hasta calle Meglioli, entre República del Líbano y Doctor Ortega, en Rawson, para dialogar con los adjudicatarios y dar a conocer esta problemática. "Necesitamos una respuesta", fue el reclamo a viva voz de los adjudicatarios.

En el lugar debería estar en construcción el Barrio Valle del Sol, pero no es así, solamente se el cartel de obra. Las familias indicaron que no tienen respuesta alguna y a raíz de esto, hace meses no se puede avanzar. El sorteo fue en abril del 2023, durante la gestión del gobierno anterior, encabezado por Sergio Uñac en la gobernación, y que tuvo al arquitecto Marcelo Yornet como director del IPV. Se trata de 930 lotes urbanizados que iban a ser entregados en diciembre del 2023, para conformar el nuevo complejo, que contempla diversos prototipos de vivienda. Pero aún, nada.

Publicidad

Xavier Ruiz, uno de los damnificados explicó a DIARIO HUARPE que el programa consistía en que una vez finalizado el sorteo, el IPV otorgaba los terrenos, a su vez los adjudicatarios pagaban una cuota y entre el tercer y sexto desembolso se les entregaba un préstamo para comenzar la construcción de la vivienda deseada. El préstamo se iba a otorgar en cuatro fases, las que se iban siendo superadas cuando las familias entregaban avances de obra, mediante profesionales.

Xavier Ruiz: "Nadie se hace cargo, nadie nos dice 'esto sigue así', no hay nada claro".

"Hasta el momento no tenemos nada claro por parte del gobierno, nadie se hace cargo, nadie nos dice 'esto sigue así'. No hay nada claro, está todo en el aire, no tenemos noticias del Gobierno, la interventora no sabe explicar bien", indicó Ruiz.

Por su parte, Valeria Morales, otra de las adjudicatarias, explicó que "no nos han llamado para hacer la cuota ahorro, es lo que necesitamos que se haga por el momento, a algunos se les está descontando la cuota ahorro, pero la resolución dice que se tiene que hacer cargo la Provincia", sentenció.

El lote se encuentra vacío, solamente la división con una tela y el cartel del programa. (Fotos: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE).

La mujer, que es docente, resaltó: "El proceso avanzó para algunos adjudicatarios a los que llamaron en diciembre, son 215 familias de las cuales 180 familias firmaron el convenio y se les está haciendo el descuento de la cuota ahorro, al resto no se les llamó hasta el momento".

"Necesitamos que se llame al resto de las personas para la cuota ahorro, por la situación económica en la que estamos necesitamos celeridad y nos urge ya que somos todos familias de clase media y podemos pagar la casa", finalizó.

Valeria Morales: "Somos todos familias de clase media y podemos pagar la casa"

Cabe resaltar que algunas familias se reunieron con la actual directora del IPV, Elina Peralta, para dialogar sobre el tema, pero fueron pocas e inclusive contadas con los dedos de la mano. Ante esto, el resto de las familias se sienten excluidas y esperan mantener al corto plazo una reunión con la funcionaria, a la que ya le presentaron varias notas dando a conocer la problemática y esperando respuesta alguna.

Publicidad

Karen Ahumada, otra de las adjudicatarias que habló con este medio contó que "la situación es complicada, ya que no estamos pagando la cuota ahorro. El año pasado se nos prometió pagar una cuota ahorro y todavía no hemos sido llamados, solo una parte del grupo fue llamada, que son 200 familias, que están pagando una cuota ahorro, y el resto que somos más de 700, estamos a la espera de un llamado".

Incertidumbre, es la sensación que manejan las casi 700 familias que fueron adjudicatarias. (Fotos: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE).

"Son pocos los que están pagando la cuota ahorro, y no sabemos nada de los préstamos, esto nos complica mucho, queremos tener nuestra casa", cerró diciendo.

Alternativa

Los adjudicatarios coincidieron en la posibilidad de que el IPV les construya la casa en el terreno propiamente dicho y se les entregue la vivienda como en otros sorteos y ellos pagarla mensualmente. Cabe resaltar que desde el IPV aún no responden a esta alternativa planteada.

Sobre el programa

Suelo Activo, Sueño Cumplido, es la primera operatoria destinada a quienes quieren proyectar y construir su sueño. Este nuevo programa ofrece un lote totalmente urbanizado más el crédito que permite la construcción de tu vivienda.

El cartel de Gobierno que explica el programa y la obra. (Fotos: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE).

La nueva operatoria se estrenó en el Barrio Valle del Sol, con 930 lotes urbanizados para conformar un nuevo complejo y una nueva comunidad de familias. Suelo Activo contempla diversos prototipos de vivienda, los cuales serán seleccionados por los/las beneficiarios/as para construir su futuro hogar.

Resolución

Resolución Suelo Activo, Su... by Diario Huarpe