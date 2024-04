El sacerdote Walter Bustos respira un poco más aliviado. La Justicia de San Juan lo absolvió del caso de abuso sexual más complicado que tenía en su contra y por el que fiscalía pedía una pena de 14 años de prisión. Tras esto, en diálogo con la prensa, el sacerdote manifestó su expectativa de revertir la única condena en su contra y volver a la Iglesia de San Juan. “Tengo ganas de continuar”, señaló el oriundo de Concepción.

“Es algo que tengo que rever, tengo que charlar con los obispos, con la parte eclesiástica, para volver a la Iglesia. De mi parte, tengo ganas de continuar”, expresó Walter Bustos tras ser absuelto en un fallo dividido de dos a uno por el tribunal integrado por los jueces Federico Rodríguez, Celia Maldonado y Carolina Parra, la única que votó en disidencia.

“Yo estoy feliz por lo me absolvieron, o sea, yo ya no tengo bronca con ellos, que Dios los perdone, yo también los perdono, que Dios los bendiga, los proteja, bendiga sus vidas también, la de todos los que me acusaron”, continuó el religioso en rueda de prensa tras conocer la resolución. “Yo los perdono porque yo tengo un maestro que es Jesús. Él me enseñó a perdonar. Él, cuando lo estaban crucificando, nos perdonó a todos, a ustedes y a mí, a todos nos perdona”, añadió.

El llanto de Bustos tras conocer la absolución.

Bustos recibió dos denuncias por abuso sexual. La primera estuvo encabezada por tres parientes, por abuso sexual simple. De ese legajo, solo hubo un castigo por uno de los casos, de un año y ocho meses de prisión en suspenso. La abogada defensora Sandra Leveque señaló a DIARIO HUARPE que la resolución no está firme y se encuentra en casación.

La segunda denuncia tuvo resolución este lunes 15 de abril de 2024. Bustos fue absuelto del delito de abuso sexual agravado por ser ministro de culto y por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de un menor de 18 años. El legajo avanzó a partir de la denuncia de un joven de Valle Fértil, que lo acusó de haber mantenido relaciones sexuales con él cuando tenía 15 años de edad y cuando Bustos era párroco de la comunidad del lugar.

La teoría de la defensa, y las declaraciones de Bustos durante el juicio, mantuvieron la postura de que toda la causa estuvo armada entre uno de los primeros denunciantes y la supuesta víctima de Valle Fértil. Ambos se conocieron durante la estadía del sacerdote en la parroquia y continuaron con un vínculo que derivó luego en un complot, según las pruebas presentadas por la abogada Leveque.

Bustos se abrazó con sus familiares al concluir la audiencia.

Ante la pregunta de si está dispuesto a denunciar a las personas que lo acusaron, aseguró que no, al igual que la letrada Leveque, que señaló que están concentrados en revertir el primer fallo y en conocer los fundamentos de la absolución reciente.

La abogada Sandra Leveque por la defensa de Bustos, del otro lado, el fiscal Mario Panetta.

Este lunes, Walter Bustos estuvo acompañado por sus familiares. Tras escuchar la resolución, Bustos, emocionado y lleno de lágrimas, se abrazó con todos los que lo acompañaron con su presencia en la Sala 5 de Tribunales. "Mi familia, la gente de la comunidad de las parroquias, apoyaron mucho. Saben quién soy y saben que no soy ningún pervertido, ningún abusador, como me han tildado todos", explicó el cura, que asistió a la audiencia con sus hábitos de sacerdote.

Palabra del fiscal

"El análisis realmente concreto y completo lo vamos a hacer cuando estén los fundamentos, para ver cuáles han sido los aspectos que han tenido en cuenta, sobre todo dos de los jueces que han resuelto por el beneficio de la duda, y recién ahí poder tener un panorama completo de qué es lo que han visto ellos, donde quizás nosotros no hemos hecho el hincapié suficiente", señaló el fiscal de Cavig, Mario Panetta, que había pedido castigo para Bustos.

Para Panetta había material probatorio suficiente para condenar al sacerdote. "Eso lo analizamos inclusive durante todo el proceso de investigación, con lo cual elevamos la acusación. Cuando uno tiene todos esos elementos, avanza en la acusación", cerró.